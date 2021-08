Alltours

Gruppenfoto am Strand von Varna: 80 Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter begaben sich auf Einladung von Alltours am vergangenen Wochenende auf Entdeckungstour an die Schwarzmeerküste.

80 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer erkundeten mit Alltours die bulgarische Küstenregion um Albena. Die Destination wird bei