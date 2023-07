Pixabay

Anhand von konkreten Beispielen geben bei der DRV-Veranstaltung Experten auch Tipps für die Praxis.

Der DRV lädt am 9. August zu einer virtuellen Veranstaltung zum Thema "KI, ChatGPT & Co in der Reisewirtschaft" ein. Die Teilnahme ist für alle DRV-Mitglieder kostenfrei.

Sowohl Reiseveranstalter als auch der Reisevertrieb setzen vermehrt auf Künstliche Intelligenz, um das Buchungs- und Reiseerlebnis zu verbessern.