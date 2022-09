The Aircraft at Burghof

Ready for Boarding: Die Wahl der Kanada-Touristiker für das aktuelle Info-Event fiel auf The Aircraft at Burghof in Dreieich – aus gutem Grund.

An Kanada interessierte Touristiker im Rhein-Main-Gebiet sollten sich den 10. November vormerken: Dann präsentieren Touristiker aus Alberta und von Condor Neuigkeiten rund um die Provinz. Dafür gibt es einen besonderen Anlass – und eine entsprechende Location.