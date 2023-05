Stephan Töpler

Stephan Töpler (rechts) mit Charly Schmitt (links), der den Reisebüro-Stammtisch vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat, sowie Roland Hüser, Chef vom Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Anfang Mai fand im Rahmen des Paderborner Reisebüro-Stammtisches eine Reisemesse unter Beteiligung von hochkarätigen Ausstellern statt. Zahlreiche Expis wohnten der Reisemesse bei.

Am 5. Mai fand der Paderborner Reisebüro-Stammtisch im Gräflichen Park Health & Balance Resort in Bad Driburg statt, an dem 80 Personen