Ponant

Die Le Champlain bei ihrem Erstanlauf am 29. April 2022 in Warnemünde. Am 29. Juni ist für Expedienten die nächste Gelegenheit, das Schiff in einem deutschen Hafen zu besichtigen: in Lübeck.

Am 29. Juni wird die Le Champlain von Ponant in Lübeck-Travemünde sein. Expedienten können die Gelegenheit nutzen und das Expeditionsschiff von Ponant besichtigen. Das Sales-Team der französischen Reederei wird ebenfalls an Bord sein.