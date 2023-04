LMX

LMX feierte "Marvellous Moments by LMX" im Club Marvy.

Der Leipziger Veranstalter nahm vom 20. bis 23. April insgesamt 160 Expis mit auf einen Fam Trip nach Izmir.

Die Reisebüro-Profis kamen im Club Marvy by Paloma unter, um unter anderem an Workshops und an einer Reisemesse mit 31 türkischen Hotels der