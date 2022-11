FVW Medien/Wyrwa

Mehr als 220 Reiseprofis sind bei den Counter Days Live dabei. In der Technischen Universität finden die Workshops mit zahlreichen Partnern statt.

Die fvw|TravelTalk Counter Days in El Gouna sind in vollem Gange. In diesem Jahr haben 220 Reiseverkäuferinnen und -verkäufer sowie zahlreiche Partner den Weg nach Ägypten gefunden – unter ihnen auch 45 Youngster.

Die fvw|TravelTalk Counter Days in El Gouna sind in vollem Gange. In diesem Jahr haben 220 Reiseverkäuferinnen und -verkäufer sowie zahlreiche Partner den Weg nach Ägypten gefunden – unter ihnen auch 45 Youngster. Nach dem gelungenen Welcome-Abend im