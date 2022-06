Dominican Republic Ministry of Tourism

Die Karibik, hier ein Foto aus Santo Domingo in der Dominikanischen Republik, wird Expedientinnen und Expedienten beim Workshop in Bremen nähergebracht.

Reiseverkäuferinnen und -verkäufer, die sich umfassend über die Karibik informieren wollen, haben dazu die Gelegenheit bei einem Workshop im Bremer Atlantic Hotel.

Die Arbeitsgemeinschaft Karibik wird am 22. Juni in Bremen einen Workshop im Atlantic Hotel an der Galopprennbahn (Ludwig-Roselius-Allee 2, 28329 Bremen) anbieten.

Reiseverkäuferinnen und -verkäufer, die sich für die Veranstaltung anmelden, erhalten Insider-Tipps aus erster Hand. Vor Beginn der Workshops kommen die Teilnehmer zu einem Kennenlern-Abendessen zusammen.

Einlass ist um 18.30 Uhr, dem schließt sich ein Abendessen an. Um 19.30 Uhr beginnt der Workshop. Er endet gegen 21.00 Uhr.

Falls angemeldete Teilnehmer ohne eine Absage nicht erscheinen sollten, wird von den Betroffenen eine No-Show-Gebühr in Höhe von 25 Euro erhoben.