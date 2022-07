Zum Angebot an Seminarreisen bis Jahresende gehören auch vier Reisen auf der Vasco da Gama.

Sechs Termine bietet Nicko Cruises bis Jahresende an, damit Expedientinnen und Expedienten die Vasco da Gama und zwei Flussschiffe auf Seminarreisen näher kennenlernen können

Neue Fluss-Programme Nicko Cruises ist 2023 mit viel Genuss unterwegs

Verstärkung Nicko Cruises holt zwei neue Regional Sales Manager

Den Auftakt macht eine Flusstour mit dervom 13. bis 20. September auf der Route Köln–Rüdesheim–Köln.Drei Termine mit derschließen sich an:Vom 18. bis 26. September geht es von Kiel über Kopenhagen nach Edinburgh. Die Route Lissabon–Tanger–Malagá steht auf der Reise vom 5. bis 12. November auf dem Programm. In umgekehrter Richtung können sich Reiseverkäuferinnen und -verkäufer vom 26. November bis 3. Dezember ein Bild machen.Um diegeht es auf der Rhein-Reise von Köln nach Amsterdam und zurück (2. bis 5. Dezember).Den Abschluss in diesem Jahr bildet dievon Lissabon nach Gran Canaria vom 3. bis 10. Dezember.Nicko nimmt für die Reisen Anmeldungen bis zum 8. August 2022 entgegen.Zur Anmeldung geht es über das Partnerportal . Im Menü "Veranstaltungen" "Seminarreisen" auswählen, das Formular herunterladen, ausfüllen und an vertrieb@nicko-cruises.de senden.