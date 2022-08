Marc Wuchner

Grüne Soße am Stück in der Mirko-Reeh-Version auf Rohkostsalat mit Tomaten Chutney.

Ein Klassiker der hessischen und vor allem der Frankfurter Küche ist Grüne Soße am Stück. TV-Koch Mirko Reeh, der eine Kochschule in Frankfurt betreibt, mag die "Grie Soß" am liebsten auf Rohkostsalat mit Tomaten-Chutney.