Reiseverkäuferinnen und -verkäufer die USA nahebringen: New York City ist beim Event in München dabei.

Im Oktober startet das Visit USA Committee Germany eine Reihe von Networking Events und Schulungen im Rahmen einer Roadshow. Stationen sind München, Hamburg, Köln, Hannover und Stuttgart.

Das Visit USA Committee Germany veranstaltet in Hamburg und München Netzwerk-Events für die Reisebranche. Bei beiden Veranstaltungen haben alle Mitarbeitenden aus der Reisebranche die Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen mit gut 30 US-Partnern ins Gespräch zu kommen.



Die Veranstaltungen finden jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr in folgenden Locations statt:



10. Oktober – Hard Rock Café Hamburg (Anmeldung)

18. Oktober – Hard Rock Café München (Anmeldung)



Teilnehmende Partner in Hamburg sind die Fluggesellschaften Air France-KLM, Air Canada*, Eurowings Discover und Icelandair, die Veranstalter Canusa Touristik* und Cruising Reise, die Tourismusbüros von Alabama*, Arizona*, Arkansas*, California, Crystal River, Dutchess County, Florida, Fort Myers*, Georgia, Great American West, Great Lakes*, Las Vegas, Miami*, Naples, Marco Island & Everglades*, Oklahoma, Oregon, Scottsdale*, Seattle, St. Pete/Clearwater* und Tampa Bay* sowie American Queen Voyages, Brand USA*, Cunard Line* und Expedia TAAP.



In München sind die in Hamburg mit * gekennzeichneten Partner dabei sowie: American Airlines und Condor, die DMC von Bradenton Gulf Islands, Capital Region USA, Fairbanks, Florida Keys & Key West, Fort Lauderdale, Los Angeles, Memphis & Mississippi, Nevada, North Carolina, NYC & Company, Pittsburgh, Puerto Rico, San Francisco, Sarasota, South Carolina und Tennessee sowie Go City, Port of Seattle und Seaworld.



Schulungen im Rahmen von USA-Workshops finden mit acht Partnern in Hannover, Köln und Stuttgart an folgenden Tagen statt:



11. Oktober – Hannover: Extrablatt am Marstall (Anmeldung)

12. Oktober – Köln: Hard Rock Café Köln (Anmeldung)

13. Oktober – Stuttgart: Palm Beach Stuttgart (Anmeldung)



Die Touristiker werden durch acht Partner geschult. Optional können die Teilnehmenden Frühstücks- oder Mittags-Workshops wählen. Weitere Informationen sind der Event-Website zu entnehmen.



Neben diesen Präsenzveranstaltungen besteht für Expedientinnen und Expedienten weiterhin die Gelegenheit, sich für Online-Schulungen auf der Website des USA Discovery Program anzumelden . Die Schulungen für die Reiseprofis sind kostenfrei. Die Kurse beinhalten detaillierte Informationen zu den Bundesstaaten, Regionen und bestimmten Themenschwerpunkten. Als Abschluss kann sich jeder Teilnehmer als "USA Experte" zertifizieren lassen.