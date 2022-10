Wundervolle Golfplätze locken in alle Welt. Auch die Türkei hat da einiges zu bieten.

Zum zweiten Mal findet der Golfcup von Sun Express statt, dabei geht es auch um die Pläne für 2023. Die Anmeldung ist noch bis Ende Oktober möglich.

Mehr dazu

Nach der Premiere im vergangenen Jahr findet in diesem Jahr zum zweiten Mal der Golfcup von Sun Express an der Türkischen Riviera statt. Dazu lädt die Airline vom 30. November bis 3. Dezember Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer aus Deutschland ein, das Teilnehmerfeld ist international.Das Turnier findet auf dem Green des Kaya Palazzo Golf Resorts in Belek statt, die vorherige Trainingsrunde auf dem Rasen des The Montgomerie MaxxRoyal Golf Club. Auf dem Programm stehen neben dem Golfen auch die News zum Sommerprogramm 2023 von Sun Express und ein Überblick über die Golfreisen-Angebote.Die Anmeldung zum Golfcup ist noch bis Ende Oktober hier möglich, es entscheidet das Los.