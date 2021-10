Sun Express lädt Agenten zum Golfen.

Ferienflieger Sun Express, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, lädt Reiseverkäufer und Veranstalter-Partner zum "Sun Express Touristiker Golf Cup 2021". Das Event steht Anfang Dezember auf dem Plan.

Mehr dazu

Mehr dazu Erste Sommerbilanz (2) Sun Express mit mehr als drei Millionen Passagieren

Mehr dazu

Mehr dazu

Es ist das erste Turnier dieser Art von Sun Express. Terminiert ist es vom 2. bis 5. Dezember. Es findet in der Region rund um Antalya statt.Interessierte Expedienten können sich unterfür die Teilnahme registrieren. Die Teilnehmerzahl ist limitiert – bei mehr Anmeldungen als Plätzen entscheidet das Los. Für Touristiker kostet die Teilnahme am Turnier inklusive Golfgepäck 149 Euro, für Begleitpersonen 249 Euro (Platzverfügbarkeit vorausgesetzt, Golfgepäck exklusive)."Antalya ist die Top-Winterdestination unter den türkischen Golfzielen", sagt Michael Schober, Sun Express Senior Manager Direct Sales. "Wir haben uns mit zwei der besten türkischen Golfadressen zusammengetan, um unseren deutschen Expedienten die Chance zu geben, die sportliche Atmosphäre in einem absolut sicheren Reiseland endlich wieder selbst zu erleben."Den Auftakt für das Turnier bildet am Freitag, 3. Dezember, eine Trainingsrunde. Der erste Abschlag erfolgt dann am Samstagmorgen. Das Finale findet auf dem Golfplatz des Cornelia De Luxe Resorts in Belek statt. Am Abend werden die Sieger im Rahmen eines Galadinners geehrt.Die Anreise ist für die Partner von Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart aus dem Streckennetz von Sun Express möglich. Hotelpartner in der Region Antalya ist das direkt am Mittelmeer gelegene Cornelia De Luxe Resort. Ebenfalls Partner der Veranstaltung ist das Montgomerie Maxx Royal mit seinem mehr als 100 Hektar großen Golfplatz.