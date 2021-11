Sony Pictures

Ab 18. November im Kino: der neue "Ghostbusters"-Film.

Wie wär's mit einem kostenlosen Kinoabend? Wer bei einem Reisebüro oder Veranstalter arbeitet, kann sich bei Travel Alberta Karten für die neue "Ghostbusters"-Komödie sichern. Denn der Film spielt zwar in Oklahoma, gedreht wurde er aber in Kanada. Am 1