Tourism New Zealand

Milford Sound ist ein Fjord im Südwesten der Südinsel Neuseelands und ist bekannt für seine Regenwälder und Wasserfälle.

Expedientinnen und Expedienten haben die Chance, am Fam Trip in Neuseeland im Frühjahr 2023 teilzunehmen. Dafür sind allerdings einige Voraussetzungen zu erfüllen.

Expedientinnen und Expedienten haben die Chance, am Fam Trip in Neuseeland im Frühjahr 2023 teilzunehmen. Dafür sind allerdings einige Voraussetzungen zu erfüllen. In diesem Sommer hatte Tourism New Zealand die Kampagne "If You Seek" gelauncht. Nun knü