Die Kreuzfahrt-Roadshow Cruise Academy startet am 25. Oktober in ihre Rückrunde! Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es tolle Gewinne. Dies sind die Partner während der Frühjahrs-Veranstaltung in Hamburg.

Es sind nur noch wenige Tage, dann startet die Herbstrunde der Cruise Academy mit der Rückrunde. Auch für diese Kurse haben die Partner-Reedereien tolle Gewinne für die Teilnehmenden ausgesucht.

Aida verschenkt ein hochwertiges Aida-Dekopaket, bestehend unter anderem aus Leuchtbuchstaben und einem Aida-Nova-Display.

Amadeus Flusskreuzfahrten lobt ein Pflegeset von Rituals aus.

Costa verlost einen Fam-Trip-Platz für das Reisejahr 2022/23.

Cunard rollt mit einem Samsonite-Koffer, exklusiv designt für Cunard, zum Termin.

Hurtigruten hat einen Bildband über Svalbard (Spitzbergen) im Gepäck.

Mein Schiff verschenkt sogar je eine mobile "AbtanzBar" mit Mein-Schiff-Prosecco – das ist eine Musikbox, Sektkühler und Leuchtelement in einem.

Dank Nicko Cruises können Academy-Teilnehmer einen Reisegutschein über 250 Euro gewinnen.

Und auch Ponant bringt ein informatives Expeditionsbuch mit.

Swan Hellenic wartet mit einer Überraschung auf!

Bereits in der vergangenen Woche gastierte die Kreuzfahrt-Roadshow von fvw|TravelTalk in Leipzig, dort aber noch mit den Themen aus der ersten Runde im Frühjahr.Insgesamt präsentieren zwölf Reedereien während der Roadshow ihre spannendsten Neuigkeiten und heißestens Verkaufstipps. Dabei wechseln sich die Partner in der Herbstrunde ab, es sind also nur je sechs Kreuzfahrt-Reedereien pro Veranstaltung dabei. Heißt zum Beispiel für den ersten Termin am kommenden Dienstag (25. Oktober) in Hamburg: Im Herbst kommen Arosa Flussschiff, Hapag-Lloyd Cruises, Mein Schiff, Norwegian Cruise Line, Nicko Cruises und Swan Hellenic. In Stuttgart dagegen, am Donnerstag (27. Oktober) sind Aida, Amadeus Fluss-Kreuzfahrten, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hurtigruten und Ponant dabei.Wie auch im Frühjahr können die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung interessante Gewinne einheimsen – wenn sie gut aufgepasst und den Fragebogen richtig ausgefüllt haben. Die Reedereien waren spendabel und bringen Folgendes zu jedem Termin mit:Also jetzt noch schnell anmelden, und zwar hier. Weitere Termine sind in München am 9. November, in Düsseldorf am 10. November und schließlich nochmal in Leipzig am 24. November.