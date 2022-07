Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern.

Das ist der Counter Place

Für diejenigen, die den Counter Place noch nicht kennen: Es handelt sich um eine Community- und Event-Plattform. In digitalen Live-Formaten können sich die Nutzer aktuell und umfassend informieren und in Diskussionsrunden in Echtzeit dabei sein. Es gibt von der Redaktion unter anderem moderierte Wissenstage, Webinare und Live-Talks zu aktuellen Themen.Über Messestände erhalten die Nutzer und Nutzerinnen den direkten Kontakt zu touristischen Leistungsträgern, sind immer auf dem neuesten Stand und erhalten Informationen aus erster Hand.

In regelmäßigen Updates gibt es News zu neuen Produkten und Angeboten. Außerdem können Counter-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen Experten der Aussteller direkt kontaktieren, Fragen stellen und Termine vereinbaren.