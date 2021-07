Auf dem fvw|TravelTalk Workshop können Reisebüro-Mitarbeiter Gran Canaria auch abseits der Strände erkunden.

Die Höhepunkte der Kulturlandschaft stehen im Mittelpunkt des fvw|TravelTalk Workshops auf Gran Canaria. Die Reise für Expedientinnen und Expedienten findet vom 22. bis 26. September statt.

Christian Wyrwa

Die Teilnehmer des Workshops sind im Hotel Cordial Mogán Playa untergebracht.

Lopesan

Im Hotel Lopesan Villa del Conde Resort findet der Kongresstag des fvw|TravelTalk Workshops Gran Canaria statt.

Auf der Tour geht es vor allem darum, die Insel abseits der Strände zu entdecken. Denn auf Gran Canaria bietet sich die Kombination von Badeurlaub und Ausflügen ins Hinterland und in die Hauptstadt Las Palmas an.Auf dem Workshop sind Touren in die Berge und eine Besichtigung der Höhlenfundstätte Risco Caído geplant. Dort schufen die Inselbewohner vor achthundert Jahren in 1200 Metern Höhe einen großen Hohlraum, in dem das Sonnenlicht durch eine Öffnung in der Decke in die Wände gemeißelte Figuren beleuchtete. Anhand der Sonnenstrahlung wurden das Wetter und die Jahreszeiten gedeutet.Auf einem Kongresstag, der am 24. September im Hotel Lopesan Villa del Conde in Meloneras stattfindet, werden die Tourismusverantwortlichen und Hoteliers von Gran Canaria und die Experten von deutschen Veranstaltern über ihre Pläne für die Zukunft informieren.Flugsponsor des Workshops ist Condor. Der Ferienflieger bietet für das Event ab Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München Flüge an. Teilnehmen können alle im Verkauf tätigen Mitarbeiter von Reisebüros und Portalen. Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern. Die Teilnehmergebühr beträgt 190 Euro (inkl. MwSt.). Darin sind die Flüge, das Hotel, die Ausflüge und fast alle Mahlzeiten enthalten. Zur Anmeldung geht mit diesem Link