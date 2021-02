Der Zusammenschluss von fvw.de und TravelTalk.de ist geschafft. Nach einigem Ruckeln laufen die Systeme wieder wie gewohnt. Und als wäre nichts geschehen, können Sie jetzt auf der neuen fvw.de wie vorher die wichtigsten touristischen News lesen. Doch es ist nicht ganz wie vorher: Wir haben die Fusion dafür genutzt, unser Angebot auszubauen und zu verbessern.



Die Website von fvw | TravelTalk gliedert sich nun neu in die vier Bereiche Touristik, Counter, Business Travel und International. Unter Touristik finden Sie wie gewohnt schnelle News und strategische Geschichten. Hier gibt es unter anderem die neuen Rubriken "Hotellerie" und "Technologie".



Komplett neu aufgebaut wurde der Bereich Counter, der Reiseverkäufer mit vielen nutzwertigen Artikeln bei der Arbeit unterstützen und inspirieren soll. Aus diesem Bereich kommen in Zukunft auch unsere zwei neuen Newsletter: "Counter am Mittag" und "Themenwelten". Der neue Counter-Newsletter liefert Ihnen künftig immer mittags relevante Inhalte, der Themenwelten-Newsletter wird einmal in der Woche verschickt.



Kommentare im Blick Wir legen auf fvw.de viel Wert auf den Austausch mit unseren Lesern. Aus diesem Grund gibt es nun auf der Startseite "Meistkommentiert" als neue Übersicht, wo Sie die Artikel mit den meisten Kommentaren auf einen Blick sehen. Mit einem Klick gelangen Sie hier auch zu den meistgelesenen Artikeln.

Counter-Bereich

Jobsuche leicht gemacht Unter fvwjobs.de und als Abschluss der Homepage von fvw.de gibt es gebündelt alle Jobangebote von fvw|TravelTalk. Nicht nur für Tourismuskaufleute, Vertriebler und Produktmanager, sondern auch für Geschäftsführer und Hochschullehrer finden sich hier passende Stellen.

Reiseampel zeigt Einreiseregeln







Den Bereich für Geschäftsreisen finden Sie nun unter Business Travel. Die englischsprachige Seite bleibt weiterhin unter International. Sie ist durch die Weltkugel gekennzeichnet.Die RubrikVerkaufliefert konkrete Tipps und Produktwissen. Expi-Reporter, Expis on Tour, Bildergalerien – diese bei TravelTalk-Lesern beliebten Kategorien haben in derExpi-Weltihren Platz gefunden.DieThemenweltenrücken einzelne Destinationen in den Fokus, hier findet man Wissenspakete zu mehr als 90 Zielen wie etwa den Balearen. DieBranchenkontakte(vormals TiD) tragen wichtige Fakten über touristische Anbieter zusammen. Unter Counter finden sich künftig auchWebinare,PodcastsundVideos.In der Reiseampel sehen Sie, wie streng die Einreisekonditionen des jeweiligen Landes sind. In dem Tool, das in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienstleister A3M entstanden ist, unterscheiden wir zwischenTouristikreisenundGeschäftsreisen. Zudem gibt es eine englische Version im Bereich International.Bei grünen Ländern sindEinreisen möglich,bei hellgrünen bestehen gewisse Einschränkungen, für gelbe Staaten hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen, und rote halten ihre Grenzen sowieso dicht. Für die Reiseampel werden unter anderem offizielle Behördeninformationen der einzelnen Länder verwendet.