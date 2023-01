Mit dabei sind: Anke Budde, Mario Kubsch, Antje Monshausen und Ralf Hieke.

Reisen bildet und eröffnet neue Blicke für andere Kulturen und Mentalitäten. Doch wie ist mit Ländern umzugehen, die autoritär regiert werden? Stützt Tourismus solche Regimes — oder hilft er, Schranken abzubauen? Darüber diskutiert unser Round Table am Donnerstag, 19. Januar, 11 Uhr.

Hier geht's zum Counterplace Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern. Wer sich noch nicht registriert hat, kann das auf der Website www.counterplace.de nachholen.

Die Diskussion während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor einigen Wochen hat das Thema erneut aufs politische Tableau gebracht: Wohin darf man noch reisen, wenn man mit seinem Geld keine autoritären Regierungen unterstützen will? Und: Wo zieht man die Grenzen? Was ist unter ethischen Gesichtspunkten noch in Ordnung, und was sollte man vermeiden?"Urlaub und Menschenrechte – wie die Touristik mit autoritär regierten Ländern umgeht": Unter diesem Motto steht der virtuelle fvw|TravelTalk Round Table , der am Donnerstag, 19. Januar 2023, von 11 bis 12 Uhr stattfindet. Gemeinsam mit vier Experten soll erörtert werden, wie sich die Reisebranche angesichts dieser Problematik am besten verhält und ob man gemeinsam Lösungen findet.Antje Monshausen wird ebenso mit von der Partie sein wie ASR-Präsidentin Anke Budde, DRV-Vizepräsident und fairweg.de-Gründer Ralf Hieke sowie Studiosus-Inhaber Peter-Mario Kubsch. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht es zur Anmeldung. Oliver Graue und Martin Jürs, Redakteure bei fvw|TravelTalk, moderieren die redaktionelle Session.Die Runde findet auf dem Portal Counter Place statt. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung