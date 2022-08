Wir bringen Euch leckere Erfrischungen ins Reisebüro: Jetzt könnt Ihr euch für unsere "Fresh Up"-Aktion bewerben.

Heiße Temperaturen in ganz Deutschland – der fvw|TravelTalk Counter Place sorgt für eine Abkühlung. Von Mitte August an sind Dennis und Charlotte unterwegs. Reisebüros können sich jetzt für leckere Erfrischungen bewerben.

"36 Grad, und es wird noch heißer…" – fvw|TravelTalk erlöst Euch von der Sommerhitze und sorgt mit einem coolen Care-Paket für eine wohlverdiente Erfrischung! Im Rahmen der "Fresh Up"-Aktion statten Euch Dennis und Charlotte vom Counter Place einen Besuch ab und haben leckeres Eis und kühle Bionade im Gepäck.Und so werdet Ihr mit Eurem Reisebüro, egal wo in Deutschland, Teil der coolen Aktion: Registriert Euch über das Kontaktformular an unserem Infostand auf dem Counter Place für die Aktion. Vielleicht gehört Ihr dann zu einem der 60 glücklichen Reisebüros, die wir zwischen dem 15. und 26. August auf unserer Route durch Deutschland besuchen.

Große Social-Media-Aktion mit tollen Preisen

Wenn Ihr zu einem der Reisebüros zählt, nehmt Ihr automatisch auch an unserer großen Social-Media-Challenge teil, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Dafür müsst Ihr nur ein kreatives Foto mit unserem stylishen Fotorahmen machen, den wir mit zu Euch ins Reisebüro bringen und das Foto anschließend bei Instagram posten. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! Die schönsten drei Bilder werden prämiert.Bewerbungsschluss ist der 8. August. Ob Ihr zu den glücklichen Reisebüros gehört, erfahrt Ihr bis zum 12. August. Dann folgen auch mehr Infos zur Social-Media-Challenge. Hier geht es zur Bewerbung