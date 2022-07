Höhenangst wäre hier fehl am Platz: Selfie-Shooting auf der First (Grindelwald).

Auch den dritten Tag des fvw|Traveltalk Fam Trip erlebten die zehn Reisebüro-Profis in "ihren Regionen": in der Jungfrau-Region, im Engadin um Pontresina, in Arosa in Graubünden sowie in Lugano im Tessin. Mit sehr unterschiedlichen Eindrücken.

Nichts für schwache Nerven: Die Teilnehmer des fvw|TravelTalk Schweiz sind heute auf dem erst 2015 gebauten "Cliff Walk" gewandelt – eine schmale Brücke, direkt über dem Abgrund, auf 2200 Metern Höhe. Zu finden ist sie auf der First über dem weltbekannten Wintersport-Ort Grindelwald in der Jungfrau-Region.Der aber will verstärkt auch im Sommer punkten und Urlauber aus aller Welt mit seiner bis zu 4000 Meter hohen Bergwelt locken. Eine Möglichkeit dazu bietet – neben den Bahnen zum Jungraujoch und auf die Pfingstegg – die Aussichtswarte Grindelwalds – die First.Zunächst lässt sich eine gut 30-minütige Fahrt mit der Gondelseilbahn genießen, bevor sich zahlreiche Aktiv-Optionen eröffnen. Wanderer etwa zieht es zum kristallklaren Bachalpsee oder zur Schynige Platte.Und wer Action vorzieht, der kann sich am Drahtseil als "First Flieger" betätigen oder mit einem Cart, einem Roller (Trotti) oder mit dem Fahrrad die Abfahrt in Angriff nehmen. Oder eben den eindrücklichen Cliff Walk entlanggehen – mit Blick auf die Eigernordwand und Selfie am Ende der Brücke. Da, wo außer dem Abgrund dann nichts mehr ist.Wieder erlebten die vier Gruppen, in welche die Fam-Trip-Teilnehmer eingeteilt sind, jeweils eine gänzlich unterschiedliche Schweiz."Lugano – wir kommen", riefen etwa die drei Expedientinnen, die daserkunden. Sie wanderten zunächst auf dem "Olivenbaumweg" bis zum alten Fischerdorf Gandria – eines der schönsten Dörfer der Südschweiz. Erkundet wurde aber auch das schmucke Städtchen selbst: mediterranes Flair am Luganer See."We Love Arosa" prangte – mit Herzchen natürlich – auf dem Capucchino, den die Gruppegenoss. Sie hatte ihn sich wahrlich verdient: Zwischen 9 und 17 Uhr legte sie per pedes eine "Mördertour" zurück, wie es Silvia Hepperle ausdrückt, eine spannende und durchaus anspruchsvolle Bergwanderung, die sie von Lenzerheide nach Arosa führte.Nicht ganz so anstrengend war es für die Gruppe, die daserkundet hat. Mit der Sesselbahn Alp Languard fuhren sie auf den Berg. Dort oben standen an: Wildbeobachtung (Steinböcke, Gämse und Murmeli), ein Aufstieg auf 3175 Meter Höhe mit atemberaubender Aussicht auf das Berninamassiv und schließlich die fabelhafte Berg- und Gletscherwelt Diavolezza.