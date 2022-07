Watson, ich kombiniere: Das bin ich, Sherlock Holmes – vor meinem Museum in Meiringen im Haslital.

In vier Gruppen setzen die Teilnehmer des fvw|TravelTalk Fam Trip Schweiz ihre Erkundung des Alpenlandes fort: in der Jungfrau-Region, im Engadin, in Lenzerheide und im Tessin.

Wer hat's erfunden?

FVW Medien/SK Wandern durchs Engadin – da muss auch mal eine kleine Pause drin sein.

Bike-Fans: die Gruppe in Lenzerheide

"Sein" Gotthardtunnel wurde 1882 eingeweiht. Er selbst, Alfred Escher, war da längst in Ungnade gefallen und durfte nicht dabei sein.

Ob Sherlock-Holmes-Museum, Sherlock-Holmes-Hotel oder Sherlock Holmes persönlich (na ja, als Bronzestatue): Wer durch Meiringen in der schweizerischen Jungfrau-Region läuft, der begegnet dem Meisterdetektiv auf Schritt und Tritt. Kein Wunder: Hoch über dem Örtchen – am Reichenbachfall – forderte Holmes seinen Erzfeind Professor Moriarty einst zum Kampf. Das heftige Handgemenge endete mit einem verhängnisvollen Fall in die Tiefe.Genau diesen Wasserfall nahmen zwei der zehn Expedientinnen, die gemeinsam mit fvw|TravelTalk und Schweiz Tourismus derzeit das Alpenland erkunden, in Augenschein. Mit der Reichenbachfallbahn fuhren sie in die Höhe: ein originalgetreu nachgebauter 24-sitziger Holzwagen. Anders als bei Holmes und dem Professor endete der Ausflug aber friedlich.Genauer gesagt: mit einer Kostprobe des berühmten Baiser-Gebäcks Meringues. Denn wer hat's erfunden? Richtig: die Meiringer.Anschließend ging es mit Gondelbahnen hinauf auf die idyllische, sattgrüne Mägisalp und den Alpen-Tower mit seiner spektakulären 360-Grad-Panoramasicht auf die umliegende Bergwelt und das Haslital.In Hasliberg wiederum erkundeten die Teilnehmer das Dörfchen Reuti: grüne Landschaften, wohin das Auge reicht. In einem der schindelgedeckten Holzhäuser übernachteten sie auch: im erst vor wenigen Jahren erbauten Hotel Reuti. Direkt vom Bett aus lässt sich die bis zu 4000 Meter hohe Berglandschaft bestaunen.Und die anderen drei Gruppen?Die einen nahmen ab Luzern den Panorama-Zug nachVorbei ging es unter anderem am Weltkulturerbe Landwasserviadukt – das Wahrzeichen des Bündner Lands. In Pontresina angekommen, nahmen sie auf 2100 Meter den Höhenweg zur Alp Languard, wo sie im Bergrestaurant Rösti in allen Variationen genossen, den Gipfel bestaunten und bergab wanderten.Einen zweistündigen Bike-Kursus absolvierten die anderen – diejenigen, die nachreisten. Die Lehrer von Epic Bike geizten nicht mit Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene. Begeistert waren am Ende alle. Erst recht, als sie im edlen Traditionshotel Schweizerhof Lenzerheide eincheckten.Und für Gruppe drei schließlich ging es zunächst mit dem Schiff über den Vierwaldstättersee bis Füelen und von dort mit dem Gotthardt Panorama Express eine der schönsten Zugstrecken der Schweiz entlang bis nachDabei begegneten sie sogar Alfred Escher, dem Erbauer des Gotthardtunnels. Natürlich nicht leibhaftig – der Tunnel wurde 1882 eingeweiht –, doch immerhin als Bronzestatue in einem der Bahnwaggons.