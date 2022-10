Alles andere als weihnachtlich, dafür echt jamaikanisch: Beim Fam Trip im Dezember stehen jede Menge Action und unvergessliche Erlebnisse auf dem Programm.

Vom 7. bis 14. Dezember wird es karibisch, dann fliegt eine Gruppe Reiseprofis mit fvw|TravelTalk und dem Jamaica Tourist Board nach Jamaika und erkundet gemeinsam die spannende Insel. Die Anmeldung ist noch bis zum 4. November möglich.

Ein bisschen karibische Gelassenheit in der stressigen Vorweihnachtszeit einsaugen – das steht auf dem Programm für eine Gruppe Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer, die im Dezember gemeinsam mit fvw|TravelTalk und dem Jamaica Tourist Board nach Jamaika fliegen.



Übernachten wird die Fam-Trip-Gruppe

Bei einer Rundreise sehen sie eine Woche lange viele verschiedene Facetten der Insel und erleben Abenteuer, karibische Kulinarik und eine tolle Kultur – Geheimtipps für den Verkauf am Counter inklusive.im Verlauf der Reise in Montego Bay, Ochos Rios und Negril. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch spektakulärer Wasserfälle, eine abenteuerliche Rafting-Tour und ein aufregendes Zip-Line-Erlebnis.Zudem besichtigt die Gruppe Montego Bay mit dem berühmten Sam Sharpe Square und besucht dort ein Museum. Einen Abstecher machen die Reiseprofis auch ins berühmte Rick's Café in Negril zum Sonnenuntergang. Dort sorgen Klippenspringer jeden Abend bei Urlaubern und Einheimischen mit ihren waghalsigen Sprüngen für Unterhaltung.Der Flug erfolgt ab/bis Frankfurt nonstop mit Condor, der Selbstkostenanteil liegt bei 395 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldungen sind hier möglich.