"Ya Man"! Auf Jamaika erlebten 25 Reiseverkäufer aus Deutschland eine unvergessliche Reise.

Für 25 Reiseprofis hieß es: Karibikinsel statt Weihnachtsmarkt. Mit fvw|TravelTalk und Visit Jamaica reisten sie in die Karibik und erlebten dort ein Paradies in Weihnachtsstimmung.

fvw|TravelTalk Fam Trip: 25 Reiseprofis erkunden Jamaika

1 / 24 Eine Woche lang ging es für 25 Reiseverkäufer auf die Karibik-Insel Jamaika. (Foto: FVW Medien/CW) 1 von 24 Teilen 2 / 24 Auf dem Programm stand unter anderem eine Katamaran-Tour. (Foto: FVW Medien/CW) 2 von 24 Teilen 3 / 24 Beim Schnorcheln konnten die Teilnehmer die bunte Unterwasserwelt bestaunen. (Foto: FVW Medien/CW) 3 von 24 Teilen 4 / 24 Die Weihnachtsdeko fällt in den meisten Hotels üppig aus und lohnt sich als Fotomotiv, finden Toni Kahmann (Visit Jamaica, links) und Stephanie Ich (Reisebüro Grefrath). (Foto: FVW Medien/CW) 4 von 24 Teilen 5 / 24 Hotels in allen Kategorien wurden besichtigt, etwa das Jewels Paradise Cove in Runaway Bay. (Foto: FVW Medien/CW) 5 von 24 Teilen 6 / 24 Fotomotive bietet Jamaika an jeder Ecke. (Foto: FVW Medien/CW) 6 von 24 Teilen 7 / 24 Fast wie die Influencer: Simon Rüter (Reisevermittlung Up'n Swutsch) und Francesca Follmann (Bungert Reisen). (Foto: FVW Medien/CW) 7 von 24 Teilen 8 / 24 Jamaikanisches Paradies unter Palmen. (Foto: FVW Medien/CW) 8 von 24 Teilen 9 / 24 Ein Teil der Gruppe bei einer Hotelbesichtigung. (Foto: FVW Medien/CW) 9 von 24 Teilen 10 / 24 Kurze Pause im Liegestuhl. (Foto: FVW Medien/CW) 10 von 24 Teilen 11 / 24 Eines der Highlights: Schwimmen bei Nacht in der "Luminous Lagoon", eine Lagune, die leuchtet, sobald Bewegung im Wasser ist. (Foto: FVW Medien/CW) 11 von 24 Teilen 12 / 24 Ein Motiv für die Fototapete. (Foto: FVW Medien/CW) 12 von 24 Teilen 13 / 24 Wohin des Weges?, fragen sich Marlene Maier (Mein Reisebüro Marius Gebhard) und Francesca Follmann (Bungert Reisen). (Foto: FVW Medien/CW) 13 von 24 Teilen 14 / 24 Gruselige Kreaturenauf, die auf den Straßen tanzen, das ist für die Jamaikaner zu Weihnachten eine Tradition. (Foto: FVW Medien/CW) 14 von 24 Teilen 15 / 24 Ein Besuch auf dem Craft Market stand auch an, Christina Krauss (Kleine Reisewelt Hagenbüchach) handelte, so wie auf Jamaika üblich. (Foto: FVW Medien/CW) 15 von 24 Teilen 16 / 24 Ein absolutes Highlight für viele aus der Gruppe: Ein Besuch von Ninemile, dem Geburtsort und der Grabstätte von Bob Marley. (Foto: FVW Medien/CW) 16 von 24 Teilen 17 / 24 Actionreich: Die Gruppe kletterte in Teamarbeit die Dunn's River Falls hinauf. (Foto: FVW Medien/CW) 17 von 24 Teilen 18 / 24 Geschichtlich wurde es bei einer Tour durch Rose Hall, einem alten Herrenhaus. (Foto: FVW Medien/CW) 18 von 24 Teilen 19 / 24 In Rose Hall erfuhren die Teilnehmer einiges über die Geschichte der Sklaverei auf Jamaika. (Foto: FVW Medien/CW) 19 von 24 Teilen 20 / 24 Malerisch unter Palmen. (Foto: FVW Medien/CW) 20 von 24 Teilen 21 / 24 Die Stimmung in der Gruppe war super. (Foto: FVW Medien/CW) 21 von 24 Teilen 22 / 24 Am letzten Tag erarbeiteten die Teilnehmer das Erlebte noch einmal in Workshops. (Foto: FVW Medien/CW) 22 von 24 Teilen 23 / 24 Zum Abschluss ging es ins berühmte Rick's Café. Dort können Wagemutige von den Klippen ins Meer springen. (Foto: FVW Medien/CW) 23 von 24 Teilen 24 / 24 Legendär sind die Sonnenuntergänge, die hunderte Touristen und Einheimische von Rick's Café aus beobachten. (Foto: FVW Medien/CW) 24 von 24 Teilen

Alle Teilnehmer erlebten Jamaika zum ersten Mal

Bob Marley und leuchtendes Wasser

FVW Fam Trip Jamaika 2

An der einen oder anderen Ecke ließ sich ein wenig Weihnachtsstimmung erahnen: Hier eine Weihnachtsmütze, dort eine Lichterkette und in der Lobby üppig geschmückte Weihnachtsbäume – auch Jamaika ist im Weihnachtsfieber. Für die Gruppe von Touristikerinnen und Touristikern aus Deutschland und Österreich war Weihnachten allerdings eher zweitrangig, denn sie interessierten sich vielmehr für Land und Leute.Eine Woche lang machten sie eine Rundreise über die Karibikinsel, los ging es in Montego Bay. Bei einer Katamaran-Tour mit Schnorchelstop gab es Urlaubsstimmung inklusive, außerdem war es ein gutes Mittel gegen den Jetlag. "Eine tolle Idee, um erstmal in Ruhe anzukommen", fand Teilnehmerin Yvonne Ebser (Reisebüro am Eck,Auf dem Programm standen natürlich auch Hotelbesichtigungen – interessant für die Gruppe, denn für alle war es die erste Jamaika-Reise. Und bei den Hotels war alles dabei während der Reise: Ob riesiges Fünf-Sterne-Resort oder eine kleine Drei-Sterne-Apartment-Anlage, die Reiseverkäuferinnen und -verkäufer bekamen einen kleinen Einblick in die Hotellandschaft von Jamaika.Das authentische Jamaika erlebten die Reiseprofis nicht nur bei einem Besuch auf einem Craft Market, auf dem sie mit den Einheimischen feilschten oder einem Reggae-Konzert am Strand, sondern auch kulinarisch: Gefüllte Teigtaschen (Jamaican Patties), Jerk Chicken (unter Wellblech gegrilltes Hähnchenfleisch) oder einheimische Früchte, die Auswahl war groß – und lecker, da waren sich alle einig. Auch wenn die eine oder andere Speise für den europäischen Gaumen schärfetechnisch eine Herausforderung war.Zwei Highlights bleiben den Teilnehmern besonders in Erinnerung: Die Luminous Lagoon bei Falmouth und Nine Mile in den Bergen, der Ort an dem Bob Marley begraben liegt. In der Lagune fahren die Boote nach Sonnenuntergang hinaus und wer möchte, kann ins Wasser springen und wird dank Mikroorganismen türkis-grün erleuchtet.Für Saskia Schiller-Jones (Alltours-Reisecenter Aachen) war der Höhepunkt der Reise der Besuch des Geburts- und Ruheorts vom King of Reggae Bob Marley. "Man hat das Motto 'One Love' richtig gefühlt", schwärmt sie. Nach der Besichtigung des Geburtshauseds von Bob Marley geht es zu Fuß den Berg hoch, wo unter anderem ein Mausoleum steht, in dem der Volksheld der Jamaikaner seine letzte Ruhe gefunden hat.Die Reggae-Musik Marleys hat die ganze Reise geprägt: An jeder Ecke ertönt sie, entweder aus Boxen oder live. Nach einer Woche auf der Karibikinsel kann auch der letzte nicht mehr umher und summt leise mit "One love, one life".