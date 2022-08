Aufbruch zur Wanderung im Nationalpark Pollino

Bunter könnte die Mischung kaum sein. Nach Kulturstädten, Abenteuer und Meer stand am letzten Tag des fvw|TravelTalk Fam Trip Basilikata die Natur auf dem Programm – der Nationalpark Pollino.

Mehr dazu

FVW Medien/OG

Die sanften bewaldeten Hügel prägen Teile des Nationalparks Pollino.

Mehr dazu

Mehr dazu

"Hier herrscht Ruhe pur, es duftet nach Wald, und die Ausblicke sind einfach toll", sagt Sabine Robinson vom Duisburger Reisecenter Robinson. Und sie meint damit den Nationalpark Pollino, der sich über die süditalienischen Regionen Basilikata und Kalabrien erstreckt, und der mit 192.000 Hektar zu den größten seiner Art in Europa zählt.Nachdem die 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den vergangenen drei Tagen die Kulturhauptstadt Matera entdeckt haben, die Lukanischen Dolomiten mit ihren Aktiv-Abenteuer-Möglichkeiten sowie am Mittelmeer in Maratea entspannten, ging es zum Ausklang in den Pollino-Park. Vom gemütlichen, typisch mediterranen Örtchen Rotonda aus, wo die Reiseprofis in kleinen Hotels übernachteten ("Borgi diffusi"), brachen sie zu einer gut zweistündigen Wanderung durch die Gebirgslandschaft auf.An sanften, felsigen Hügen vorbei und durch Wälder wurde spaziert, und zwischendurch eröffneten sich tolle Panoramen auf Gebirge und Täler mit ihren historischen Ortschaften. Mit den schönsten Ausblick bietet das Belvedere Malvento, gut erreichbar von Piano Ruggio, einem beliebten Ausgangspunkt für Wanderungen aller Schwieirigkeitsgrade.Immer wieder erspähten die Teilnehmer das Symbol des Pollino: die "Panzerkiefer", ein botanisches Relikt aus der Eiszeit, von denen manche Exemplare fast 1000 Jahre alt sind. Auch eine spezielle Wildrosenart zeichnet das Gebiet aus – diese wird gern für Speisen verwendet.Vor allem den Wandertourismus verdanken Städtchen wie Rotonda ihre Existenz. Die Urlauber sorgen dafür, dass die vielen zu einem großen Teil verlassenen Dörfer wiederbelebt werden: kleine Hotels, B&B und Restaurants ziehen ein, die in der Region produzierte Lebensmittel auf den Teller bringen, darunter die gelbe Aubergine, die fast nur noch hier wächst.Nach einer deftigen Mahlzeit in Bosco Magnano – regionaler Schinken, Käse, Würste und gegrilltes Fleisch – führte der Weg dann zurück zum Flughafen, und Dagmar Wombacher-Hohlheimer (DWH Reisen) brachte auf den Punkt, was alle Teilnehmer empfanden: "Ich bin überrascht von der Schönheit und der ungeheuren Vielfalt, die die Basilikata bietet." Ein Gebiet, das deutsche Touristen bislang wenig auf dem Plan haben.