Picknick-Pause nach drei Stunden Wanderung. Zumindest da konnte ich noch mithalten. Beim Bergsteigen nicht mehr.

Wandern, Bergsteigen, Surfen, Mountainbiking, Kajak, Schnorcheln – als ich das Programm vom fvw|TravelTalk Fam Trip Gran Canaria gesehen habe, dachte ich mir nicht so viel dabei. Nun, zurück von der Insel, bin ich schlauer. Und bewundere das sportliche Können so mancher Reiseprofis!

fvw|TravelTalk Fam Trip Gran Canaria: Diese Sonneninsel kann auch sportlich!

1 / 50 48.000 Quadratmeter groß, davon 10.000 Quadratmeter Garten: Die Teilnehmer des fvw|TravelTalk Fam Trip wohnten im Cordial Mogán Playa. (Foto: Christian Wyrwa) 1 von 50 Teilen 2 / 50 Abendliche Hotelbesichtigung (Foto: Christian Wyrwa) 2 von 50 Teilen 3 / 50 Mogán im Südwesten Gran Canarias ist ein hübsches Hafenstädtchen, einst Fischerdorf. (Foto: Christian Wyrwa) 3 von 50 Teilen 4 / 50 Als Blumenstadt bekannt: Mogán. (Foto: Christian Wyrwa) 4 von 50 Teilen 5 / 50 Da sind alle noch frisch und munter: Auf geht's zur ersten großen Wanderung! (Foto: Christian Wyrwa) 5 von 50 Teilen 6 / 50 Die beginnt in Firgas ganz im Norden. In einer Allee des Dorfes sind alle kanarischen Inseln als Relief dargestellt. (Foto: Christian Wyrwa) 6 von 50 Teilen 7 / 50 Gruppenbild – natürlich vor dem Gran-Canaria-Relief! (Foto: Christian Wyrwa) 7 von 50 Teilen 8 / 50 In der sich anschließenden Allee wiederum sind die Wappen aller 21 Gemeinden von Gran Canaria zu sehen – und tolle Sitzbänke aus Fliesen. (Foto: Christian Wyrwa) 8 von 50 Teilen 9 / 50 Besichtigung einer alten Mais-Mühle in Firgas (Foto: Christian Wyrwa) 9 von 50 Teilen 10 / 50 Jetzt aber wird losgewandert: Mehrere Hundert Meter geht es in die Schlucht von Azuaje hinab. (Foto: Christian Wyrwa) 10 von 50 Teilen 11 / 50 Und noch ein Gruppenbild! (Foto: Christian Wyrwa) 11 von 50 Teilen 12 / 50 Weiter geht's. (Foto: Christian Wyrwa) 12 von 50 Teilen 13 / 50 In der Schlucht ist es extrem feucht, Bäche schlängeln sich durch die Landschaft: 13 Quellen entspringen hier. (Foto: Christian Wyrwa) 13 von 50 Teilen 14 / 50 Im 18. Jahrhundert baute man hier das erste Thermal-Hotel Spaniens: Das Wasser sollte gegen Schuppenflechte helfen. Von dem Hotel sind nur die Gemäuer übrig. (Foto: Christian Wyrwa) 14 von 50 Teilen 15 / 50 Picknick im einstigen Heilbad-Becken – mit mehr als aufdringlichen Hühnern. (Foto: Christian Wyrwa) 15 von 50 Teilen 16 / 50 Weiter geht es zur einzigen Kaffeeplantage von Gran Canaria, "Platinium". (Foto: Christian Wyrwa) 16 von 50 Teilen 17 / 50 Nicki – gebürtig aus Salzgitter – führt spannend und lebhaft in die Kaffeeproduktion ein. (Foto: Christian Wyrwa) 17 von 50 Teilen 18 / 50 500 Kaffeepflanzen wachsen auf der Farm. Und der Weg des Kaffees beginnt mit diesen kleinen Kirschen ... (Foto: Christian Wyrwa) 18 von 50 Teilen 19 / 50 ... natürlich versuchen sich die Reiseprofis auch beim Rösten. Von 7 Kilogramm Rohware (= 1 Kaffeepflanze) bleiben übrigens gerade mal 700 Gramm Kaffeepulver übrig. (Foto: Christian Wyrwa) 19 von 50 Teilen 20 / 50 Organisch gezogener, fair produzierter Kaffee aus Gran Canaria: superlecker! (Foto: Christian Wyrwa) 20 von 50 Teilen 21 / 50 Danach steht für die Expis ein Bad im kühlen Atlantik an: in einem Pool aus Vulkanfelsen. (Foto: Christian Wyrwa) 21 von 50 Teilen 22 / 50 Tut gut! (Foto: Christian Wyrwa) 22 von 50 Teilen 23 / 50 Nächste Disziplin: Bergsteigen! Die Gruppe ist vorbereitet ... (Foto: Christian Wyrwa) 23 von 50 Teilen 24 / 50 ... wirft noch einen letzten Blick auf die Berge ... (Foto: Christian Wyrwa) 24 von 50 Teilen 25 / 50 ... und freut sich auf das, was da kommt. (Foto: Christian Wyrwa) 25 von 50 Teilen 26 / 50 Helm, Seil, Karabinerhaken: Ohne professionelle Ausrüstung geht es nicht. (Foto: Christian Wyrwa) 26 von 50 Teilen 27 / 50 Die Bergführer von "Climbo" erklären, was zu tun ist. (Foto: Christian Wyrwa) 27 von 50 Teilen 28 / 50 Steiler und anstrengender, als von manchen vermutet: Die Gruppe auf Tour in der Schlucht von Fataga. (Foto: Christian Wyrwa) 28 von 50 Teilen 29 / 50 Höllische Konzentration ist nötig, für Blicke in die Gegend bleibt keine Zeit. (Foto: Christian Wyrwa) 29 von 50 Teilen 30 / 50 Weiter geht's! (Foto: Christian Wyrwa) 30 von 50 Teilen 31 / 50 Stärkung im Beach Club El Perchel: Diese Essen war wahrlich verdient. (Foto: Christian Wyrwa) 31 von 50 Teilen 32 / 50 ... und lecker war er auch, der Reis mit Meeresfrüchten. (Foto: Christian Wyrwa) 32 von 50 Teilen 33 / 50 Am Nachmittag geht's weiter – mit der nächsten Disziplin. (Foto: Christian Wyrwa) 33 von 50 Teilen 34 / 50 ... und zwar Stand-Up-Paddling in der Schule des 42-fachen Windsurfing-Weltmeisters Björn Dunkerbeck. (Foto: Christian Wyrwa) 34 von 50 Teilen 35 / 50 Naja, am Anfang eher Sitting-Paddling ... (Foto: Christian Wyrwa) 35 von 50 Teilen 36 / 50 Gar nicht so einfach, das mit dem Stehen. (Foto: Christian Wyrwa) 36 von 50 Teilen 37 / 50 Und manchen gelingt es am Ende doch noch! (Foto: Christian Wyrwa) 37 von 50 Teilen 38 / 50 Stehen im Inifinity Pool des Beach Club El Perchel ist da schon deutlich einfacher. (Foto: Christian Wyrwa) 38 von 50 Teilen 39 / 50 Köstlich! Dinner im edlen Yacht-Club Al Punta mit Spezialitäten wie frittierter Muräne. (Foto: Christian Wyrwa) 39 von 50 Teilen 40 / 50 Bitte den Blick nach vorne richten! (Foto: Christian Wyrwa) 40 von 50 Teilen 41 / 50 Die Expis erkunden die Wanderdünen von Maspalomas. (Foto: Christian Wyrwa) 41 von 50 Teilen 42 / 50 Zu viel Natur? Na gut – auf geht's in die Inselhauptstadt Las Palmas! (Foto: Christian Wyrwa) 42 von 50 Teilen 43 / 50 Diese bietet historische Gebäude en masse ... (Foto: Christian Wyrwa) 43 von 50 Teilen 44 / 50 ... und heute auch ein bisschen Regen. Den aber vergisst man beim Blick auf die gewaltige Sankt-Ana-Kathedrale. (Foto: Christian Wyrwa) 44 von 50 Teilen 45 / 50 Jetzt wissen's alle: Gran Canaria bedeutet übersetzt: Großes Hundeland. (Foto: Christian Wyrwa) 45 von 50 Teilen 46 / 50 Und noch ein Souvenir für daheim. (Foto: Christian Wyrwa) 46 von 50 Teilen 47 / 50 Oder ein kompletter Einkaufsbummel in der Fußgängerzone von Triana in Las Palmas. Da gibt es alles! (Foto: Christian Wyrwa) 47 von 50 Teilen 48 / 50 Schön ist aber auch der Blick von oben auf die Stadt, von Alta Vista. (Foto: Christian Wyrwa) 48 von 50 Teilen 49 / 50 Las Canteras war einst Fischerhochburg der Insel. Daran erinnern Statuen wie diese. (Foto: Christian Wyrwa) 49 von 50 Teilen 50 / 50 Gefischt wird dort aber auch heute noch. Und Restaurants wie das La Marinera bringen das Ganze fangfrisch auf den Tisch. (Foto: Christian Wyrwa) 50 von 50 Teilen

Es gibt sie: Menschen, die so sportlich und durchtrainiert sind, dass sie auch nach drei Stunden Wanderung, weiteren drei Stunden Bergsteigen entlang steilster Felsen und zwei Stunden Stand-Up-Paddling wirken, als könnten sie das Ganze nochmals problemlos wiederholen. Und die auch Tage danach nicht den geringsten Anflug von Muskelkater haben.Beim fvw|TravelTalk Fam Trip auf Gran Canaria hatten wir genau solche Reiseprofis dabei. Ganz entspannt und locker sprechen sie über die Herausforderungen der vergangenen Tage, geben allerdings auch zu, dass die Sportangebote – ganz besonders das Bergsteigen – "nicht ohne" waren. Wenn es für die meisten Teilnehmer dennoch viel Mut bedeutete, sich den Aktiv-Herausforderungen zu stellen. Sie haben es gemeistert – toll!Offen gesagt: Ich war nicht unglücklich, dass die Disziplinen, die am letzten Tag auf dem Programm standen, dem Regenwetter zum Opfer fielen – Mountainbike, Kajak und Schnorcheln. Allein schon wegen meines heftigen Muskelkaters (aber auch wegen der Müdigkeit) wäre ich dazu nicht mehr in der Lage gewesen. Und das, obwohl ich in weiser Voraussicht schon beim Bergsteigen gekniffen habe – was man mir als Nordlicht aber auch nicht zum Vorwurf machen kann. Beim Krabben-Wettpulen wäre ich natürlich dabei gewesen.Was allerdings am Ende bleibt, ist die Erkenntnis, dass Gran Canaria eine großartige und vor allem extrem vielfältige Insel ist. Dass sie ein derart breit gefächertes und anspruchvolles Angebot für Sport- und Aktivurlauber bereithält, war mir vorher nicht klar. Als Freiluft-Fitness-Center, das 365 Tage im Jahr geöffnet hat – so wirbt Gran Canaria für sich. Für Kunden, die Sport- und Aktivurlaub schätzen, ist die Insel in jedem Fall eine Empfehlung.Und dennoch schätze ich eindeutig die klassischen Seiten dieses hübschen Eilands: die Natur mit den Dünen von Maspalomas, ihrer enormen Pflanzenvielfalt (fast 550 Arten wachsen nur hier) und mit dem faszinierenden Gebirge (zum Anschauen, nicht zum Hochklettern). Aber auch die Kultur, insbesondere, was die eindrucksvolle Altstadt von Las Palmas angeht. Beides ersetzte die Sportaktivitäten am letzten Tag des Fam Trips. Ich hatte nichts dagegen.