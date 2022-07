Wie wär's mit einer Schnupperstunde Surfen an der Playa de las Canteras? Der fvw|TravelTalk Fam Trip Gran Canaria macht's möglich.

Surfen und Kajak fahren, Stand-up Paddling und Schnorcheln, Mountainbiken, Klettern und Wandern. Für die Sportfans unter den Reiseprofis wird der fvw|TravelTalk Fam Trip im September die Krönung des Sommers. Die Anmeldung läuft bereits.

Sportspaß verspricht Gran Canaria nicht nur an der Küste mit ihren Stränden und dem riesigen Wassersportangebot, sondern auch im gebirgigen Innern der Insel. Abwechslung genug gibt es dank der vielfältigen Klimazonen auch dort.

Turismo de Gran Canaria

Wanderparadies: Im Herzen Gran Canarias gibt es wilde Berge zu erklimmen und Canyons zu bezwingen.

Beim fvw|TravelTalk Fam Trip Gran Canaria vom 21. bis 25. September 2022 werden die zwölf Sport Scouts Gran Canaria gemeinsam auf große Inseltour gehen und zeigen, wie viel Abenteuerlust in ihnen steckt – die beste Art, den "Miniaturkontinent" Gran Canaria hautnah zu erleben. Doch natürlich muss niemand Extremsportler sein, um die Tour zu genießen.

Turismo de Gran Canaria

Echt kanarisch: Auch das Dorf Firgas steht beim fvw|TravelTalk Fam Trip Gran Canaria auf dem Programm.

Neben reichlich Knowhow für sportbegeisterte Kunden wird der Fam Trip den Reiseprofis überraschende Kulturerlebnisse bescheren: in urigen Bergdörfern zum Beispiel und auf einer Kaffee-Finca, in der Nekropole von Arteara mit Hunderten von Hügelgräbern der Ureinwohner und in der quicklebendigen Altstadt von Las Palmas de Gran Canaria.

Und auf jeden Fall kann bei dem tollen Programm nach Herzenslust gepostet werden – fvw|TravelTalk freut sich auf viele schöne Fotos von den Sport Scouts in Aktion!

Gut zu wissen: Der Flug nach Gran Canaria geht mit Condor direkt ab Düsseldorf, Frankfurt oder Hamburg. Übernachten werden die Teilnehmer im Hotel Cordial Mogán Playa im Süden Gran Canarias.



Am besten jetzt gleich anmelden – und zwar direkt hier – viel Spaß auf der Insel!