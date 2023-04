Auf nach Izmir: Die Kollegen von fvw|TravelTalk waren vor Ort, um am das Finetuning für die Planung des Live-Events in der Türkei vorzunehmen. Mit welchen Eindrücken sie zurückkamen.

Das ist das grobe Programm

Ein großer Workshop-Tag

Gruppe im Fünf-Sterne-Hotel untergebracht

Ein Schwerpunkt

Nur noch wenige Wochen bis zu den Counter Days Live, die vom 24. bis zum 27. Mai laufen. Die Vorfreude auf das Wiedersehen mit den Partnern und Reisebüro-Beratern ist groß. Event-Managerin Nina Lassen und Sönke Graumann aus dem Sales-Team (Leitung Internationale Märkte) haben mit Mücella Kantargolu und Haykan Zorlu als die Verantwortlichen vor Ort und dem Team des Koruma Ephesus Beach and Spa Resort das Programm des großen Live-Events bis ins kleinste Detail geplant. Zudem gab es ein Treffen mit dem Vizebürgermeister von Kusadasi, Oguzhan Turan.sowie eine umfangreiche Reisemesse und interessante Diskussionsrunden gehören zum Programm. Außerdem gibt es viele Gelegenheiten, sich auf den aktuellen Stand über die Entwicklungen in der Touristik zu bringen und News von touristischen Partnern einzusammeln.Auf diesem Weg erhalten die Reiseverkäuferinnen und -verkäufer Tipps und Tricks für den Reisebüro-Alltag und können sich im Verkauf und in der Beratung verbessern. Und wie bei den Counter Days Live üblich, ist natürlich auch wieder Networking angesagt – nicht nur bei den Abendveranstaltungen.Die Unterbringung erfolgt im Fünf-Sterne-HotelKorumar Ephesus Beach & Spa Resort. Das Resort besticht durch seine tolle Lage am Strand von Selcuk-Izmir. Das Hotel befindet sich auf einer 109.000 Quadratmeter großen Anlage und verfügt unter anderem über eine 54.000 Quadratmeter große Grünanlage, einen großen Spa-Bereich und einen der größten Swimmingpools an der Türkischen Ägäis. Bis zum Urlaubsort Kusadasi sind es zwölf Kilometer.Zum Rahmenprogramm zählen eine Wanderung in das DorfSirince – ein ehemaliges griechisches Dorf auf einem grünen Hügel nahe Ephesos, ein Besuch des Amphitheaters und eine Beachparty. Nina Lassen und Sönke Graumann haben sich schon einen Eindruck davon verschafft, was das Hotel und die Umgebung Reizvolles zu bieten hat. "Wir haben uns außerdem die Zeit genommen, das Land und die Menschen besser kennenzulernen und sind sehr begeistert von der einzigartigen Schönheit und der Gastfreundschaft der Türkei", sagt Nina Lassen.der Veranstaltung in Izmir liegt erneut bei den Youngstern zwischen 18 und 30 Jahren, für die ein spezielles Programm im Rahmen der Nachwuchsinitiativeaufgelegt wird.