Social Media Managerin Charlotte Wolf (links) mit Anne Rösner und Camille Kibbelaar vom Curaçao Tourist Board (Mitte) und Laura Nadicksbernd (rechts), Gewinnerin der Youngster-Reise von CTB und fvwITravelTalk YOUNG.

Wie aus Plastik Kunst wird, wie die Locals feiern und was auf Curaçao so alles hinter dem Zauberwort Dushi steckt, das erfährt Social Media Managerin Charlotte Wolf bei der Youngster-Reise, zu der das Curaçao Tourist Board Gewinnerin Laura Nadicksbernd auf die Insel eingeladen hat. Hier ihr Bericht zum Traum-Trip.

Eine Reise ins Paradies … die Strapazen der fast ganztägigen Anreise sind schnell vergessen, wenn man sich im Landeanflug auf die niederländische Karibikinsel befindet. Definitiv der bisher schönste Landeanflug meines Lebens.

CW/FVW Medien

Willkommen im Karibiktraum: von Deutschland direkt ins Paradies.

Während der blauen Stunde, bei der alle Farben noch intensiver leuchten, sinkt die KLM-Maschine immer tiefer dem Ozean entgegen, die Wolken werfen Schatten auf das Meer, und plötzlich taucht wie aus dem Nichts Curaçao vor meinen Augen auf. Schon von oben sieht man, wie grün die Insel ist, man erkennt die farbenfrohen Häuser und erhascht einen ersten Blick auf die zahlreichen, weißen Sandstrände. Willkommen in der Karibik!

Gemeinsam mit Azubine Laura Nadicksbernd vom Reisebüro Reisekompass aus Ochtrup erkunde ich für einige Tage die Insel. Immer an unserer Seite: Anne Rösner vom Curaçao Tourist Board, die uns auf die Insel eingeladen hat, und ihre Kollegin Camille Kibbelaar, die sich als Einheimische bestens auf Curaçao auskennt und uns an die Insider Spots der Insel führt.

CW/FVW Medien

Code-Name: Dushi heißt das Zauberwort auf Curaçao.

Dushi heißt das Zauberwort auf Curaçao

Was auf Curaçao über allem anderen steht und sofort auffällt, sind die Freundlichkeit, Wärme und Hilfsbereitschaft der Menschen. Es ist die allgemeine Grundstimmung, die einen schnell packt und "runterfahren" lässt. Don't worry, be happy! Alles kommt, wie es kommen soll… wir können nichts daran ändern, indem wir uns stressen.

Das Wort "dushi" steht für alle guten Dinge im Leben und wird auf der Insel sehr gerne verwendet. Dushi kann Liebling, Schatz oder sogar sexy bedeuten, genauso wird es zur Beschreibung von leckerem Essen genutzt. Und das Beste: Auf Curaçao ist eigentlich alles dushi.

CW/FVW Medien

Ganz schön dushi: Street Art im Curaçao-Style.

Kunst trifft Nachhaltigkeit

Natürlich kann man sich in wenigen Tagen nicht alles auf Curaçao anschauen, aber einer der Kernpunkte unserer fvw|TravelTalk YOUNG-Reise ist das Thema Nachhaltigkeit. So legen wir einen Stopp bei Debrah und Mitchell von Limpi Recycling ein, zwei jungen kreativen Köpfen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben.

CW/FVW Medien

Dream Team: Charlotte Wolf (FVW Medien) und Gewinnerin Laura Nadicksbernd.

Das Besondere: Wenn eines Tages mal der Tag kommt, an dem die beiden auf Grund fehlender Werkstoffe nicht mehr arbeiten könnten, dann wäre das ein echter Erfolg! Denn die beiden stellen alle ihre Produkte aus Plastik her, der auf Curaçao gesammelt wurde. Mittlerweile hat es sich auf der Insel herumgesprochen, was die beiden für ein tolles Projekt auf die Beine gestellt haben, und Menschen kommen vorbei, um ihnen Kunststoffabfall zu bringen.

Neben kleinen Schlüsselanhängern und Glasuntersetzern in allen erdenklichen Farben und Formen stellen die beiden aus dem Plastik auch größere Dinge wie zum Beispiel Fußballtore her. Diese "Future goals" werden von Sandals Resorts an Grundschulen gespendet. Sandals Resorts unterstützt das Projekt auch in anderer Form. Das Geld für eine der selbst gebauten Maschinen etwa stammt ebenfalls von der Sandals Foundation.

CW/FVW Medien

Street Art Star: Laura Nadicksbernd, Gewinnerin der Youngster-Reise nach Curaçao.

Street Art und Urban Gardening

An einem anderen Tag erkundeten wir mit E-Scootern die Insel und machten Halt in Otrabanda, einem besonders durch Street Art geprägten Teil von Willemstad. Zwar findet man überall auf der Insel Street Art und farbenfrohe Häuserwände, doch hier reiht sich ein Kunstwerk an das nächste. Definitiv ein Must See auf Curaçao!

Zwischen all der Kunst an den Häusern versteckt sich einer der exotischen Gärten des Nachbarschaftsprojekt Hòfinan Ser'i Otrobanda. An festen Arbeitstagen kümmern sich alle Nachbarn gemeinsam um den Garten und teilen sich seine Erträge. Nachhaltigkeit "at it's best" also …

CW/FVW Medien

Kunst aus Strandgut: der Government Fish von Roberto Tjon a Meeuw.

Auch wenn es schon viele spannende Projekte zum Thema Nachhaltigkeit gibt und auch immer mehr Hotels sich Gedanken machen, wie sie nachhaltiger werden können, ist dennoch so wie überall auf der Welt noch Luft nach oben. Der "Government Fish", ein Kunstwerk von Roberto Tjon a Meeuw regt zum Nachdenken an: Der Meeressäuger wurde ausschließlich aus Sachen erschaffen, die das Meer angespült hat. Sein Zuhause hat er im Parke Leyba in Willemstad.

CW/FVW Medien

Kokosnüsse gegen den Durst: Anne Rösner (Curaçao Tourist Board) und Laura Nadicksbernd.

In the mood for food

So viele Eindrücke in so kurzer Zeit … das macht hungrig! Für Erfrischung sorgen frische Kokosnüsse, die wir am Straßenrand kaufen – Strohhalm rein und weiter geht unser Roadtrip. Den kleinen Hunger zwischendurch stillen wir mit heimischem Gebäck (entweder sehr süß und/oder frittiert) und natürlich mit ganz viel Obst. Immer wieder kehren wir in lokale Restaurants ein, und natürlich steht frischer Fisch in allen Variationen ganz oben auf der Speisekarte. Dazu gibt es meist Reis, Polenta, Bohnengerichte, gebackene Banane, Avocado und Salat.

CW/FVW Medien

Karibischer Mix: frittierter Fisch, Kochbananen, Reis, Avocado und Salat.

Das Number Ten, ein angesagtes Restaurant und Café, das von einem jungen Pärchen geführt wird, ist einer von vielen Tipps, den wir hier geben wollen. Auf der Karte finden sich all die guten Dinge, die den Besitzern schmecken. Inspiriert von Zutaten, die sie auf ihrer Weltreise kennengelernt haben, haben sie ihre Speisekarte kreiert. Die Auswahl ist riesig und alles super frisch, die Zutaten stammen von lokalen Händlern. Wer Lust auf Kuchen der Extraklasse hat, ist hier ebenfalls genau richtig.

Die Chefin persönlich backt Kuchenvariationen wie Schoko-Oreo, Schoko-Dulce de Leche, Käsekuchen und vieles mehr. Wenn Ihr denkt, Ihr könnt der süßen Sünde widerstehen, liegt Ihr falsch! Diese Sünde dürft Ihr nicht verpassen. Und bitte wundert Euch nicht: Alles, was süß ist, schmeckt auf Curaçao besonders süß, denn sonst trifft es den Geschmack der Einheimischen nicht. Unsere Reiseführerin Camille liefert uns das beste Beispiel – zu ihrem Eistee bestellt sie gleich ein Gläschen Zuckerwasser dazu. Süß, süßer, dushi Curaçao!

Soul Food mit Familienanschluss

Auch ein Tipp: Das MosaCaña, ein Restaurant im Herzen Willemstads, in dem wir einen unserer Abende bei fantastischem Essen und Cocktails ausklingen lassen. Das Konzept: Alles, was man bestellt, ist zum Teilen. Also sucht sich jeder von uns etwas aus, was ihn ansprach, und jeder von uns kann auf diese Weise gleich vier Gerichte kosten. Aber Vorsicht, die Portionen sind wirklich groß! Side Fact: Der Besitzer des Restaurants ist eines der Werbegesichter der Insel.

CW/FVW Medien

Inselkennerin: Camille Kibbelaar (Curaçao Tourist Board) mit vielen Insider-Tipps im Gepäck.

Am besten schmeckt es aber bekanntlich, wenn Mama gekocht hat … Bei der 60. Geburtstagsfeier des Grammy Gewinners Pernell Saturninos, die gleichzeitig sein Jubiläum als Künstler ist und zu der er uns spontan einlädt, dürfen wir genau solches Soul Food genießen. Denn bekocht werden die etwa 100 Gäste, die alle Getränke und Snacks mitbringen, von Camilles Familie. Jeder hilft mit, und gemeinsam verbringen wir eine Nacht unterm Sternenhimmel mit Live-Musik, Tanz und original Curaçao Vibes.

Robinson-Crusoe-Feeling inklusive

Nach Klein-Curaçao sollte man fahren, wenn man denkt, dass man das Paradies bereits gefunden hat. Die kleine Schwesterinsel von Curaçao ist einfach unglaublich! Mit dem Speed-Boot geht es etwa eine Stunde über das offene Meer, vorbei am neuen Sandals, das kurz vor der Eröffnung steht, – allein die Überfahrt war schon ein Erlebnis und genau das richtige für Actionfans wie Laura und mich. Die beiden 250-PS-Motoren laufen auf vollen Touren und trotzdem drücken uns die Wellen in die Höhe, um uns dann wieder hinabzuziehen, und wir werden eins mit der Bewegung des Meeres.

Curaçao Tourist Board

Hot Spots zum Chillen: die Strände von Curaçao und der Schwesterinsel Klein-Curaçao.

Fliegende Fische zeigen sich neben unserem Boot, und wir bekommen eine Vorahnung von dem, was uns erwartete. Und dann heißt es "Willkommen im Paradies": Weißer Sandstrand, türkisfarbenes Meer und sonst nichts außer einem beinahe zerfallenen Leuchtturm, der aber noch in Betrieb ist, und einem alten Schiffswrack auf der anderen Seite der Insel. Das ist zweifellos der Höhepunkt unserer Reise!

Wir schnorcheln auch nach Schildkröten, die man hier oft zu Gesicht bekommt, haben an diesem Tag aber kein Glück. Dem Erlebnis tut dies keinen Abbruch. Die Zeit ist viel zu schnell vergangen, als wir wieder zurückfahren müssen. Unsere Reise in einem Wort? "Dushi" – was sonst?



CW/FVW Medien

Suchbild: In diesem Bild haben sich vier Ladys auf Curaçao-Expedition versteckt.