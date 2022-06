Oceania Cruises

Auf der Marina von Oceania Cruises können Expedientinnen und Expedienten zu PEP-Preisen die Oceania-Kreuzfahrt kennenlernen.

Oceania Cruises bietet Expedientinnen und Expedienten im Sommer eine Vielzahl an Routen zu exklusiven PEP-Preisen an. Die sechs Schiffe für je 684 beziehungsweise 1250 Gäste steuern Häfen rund um den Globus an. Die komplette Flotte wurde im Rahmen der Ocean