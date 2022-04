Paderborn Lippstadt Airport

Am Flughafen Paderborn Lippstadt findet am 7. und 8. Mai wieder eine Reisemesse statt. Anex Tours ist Hauptsponsor der Veranstaltung, zahlreiche Hotels präsentieren ihre Häuser.

In Zusammenarbeit mit dem Flughafen Paderborn/Lippstadt führt die Reisemesse OWL Touristik und Handel zum dritten Mal eine Reisemesse in den Terminals des Airports durch. Am Wochenende des 7. und 8. Mai läuft die Veranstaltung jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr