Die deutsch-dänische Reederei bietet vom 8. bis 10. September 2023 ab Rostock oder Lübeck einen B2B-Fam-Trip unter dem Motto "Malmö & Südschweden mal anders".

Die Inforeise richtet sich an B2B-Mitarbeiter von Reiseveranstaltern und Reisevermittlern. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Südschweden und erfahren Sie aus erster Hand, welche Chancen und Potenziale diese Region für Ihr Unternehmen bietet.

Die Anreise zu den Abfahrtsorten erfolgt auf eigene Faust. Von der Insel Fehmarn geht es mit der Fähre "MS Deutschland" nach Dänemark. Das Hotel für den Aufenthalt liegt in Malmö.



Am Nachmittag findet eine Erkundungstour mit dem Fahrrad statt. Der erste Tag klingt in einem Restaurant in Malmö aus. Am 9. September erleben die Teilnehmer einen Rundgang im Hotel, um anschließend an einer Rundtour mit dem Bus durch Südschweden teilzunehmen. Auf der Rückfahrt am 10. September wird Lund besucht. Danach geht es über die Brücke zurück in Richtung Gedser, wo die Teilnehmer mit der Hybrid-Fähre "MS Berlin" nach Deutschland übersetzen.

Eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an goNorth@scandlines.com ist bis zum 10. August 2023 möglich.



Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie hier.