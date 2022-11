FTI Ticketshop

Das FTI-Ticketshop-Team lud ein in die "Villa im Paradies" in Deidesheim.

FTI lud gemeinsam mit rund 20 Partnern in die "Villa im Paradies" ein. 60 Expedienten erhielten News und Updates rund um das Thema Flug, verkosteten Wein und sabrierten Sektflaschen.

FTI lud gemeinsam mit rund 20 Partnern in die "Villa im Paradies" ein. 60 Expedienten erhielten News und Updates rund um das Thema Flug, verkosteten Wein und sabrierten Sektflaschen. Der FTI-Ticketshop hat am 20. Und 21. Oktober 2022 seine jährlichen Erlebnistage in