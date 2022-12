Haben sich vor mehr als 20 Jahren bei einer Info-Reise kennengelernt: Andrea Laesecke-Guderjahn und Birgit Herrmann.

Sie gehören zu den Freundschaftsurgesteinen in der Touristik: 2001 lernten sich Andrea Laesecke-Guderjahn (Reiseservice Reisen mit Flair, Magdeburg) Birgit Herrmann (Reisebüro Power Travel, Hof) kennen – bei einer Info-Reise mit der Willy Scharnow-Stiftung nach Südafrika. Schon am Flughafen war beiden klar: Die Chemie stimmt. Und so wurden sie auf der Reise direkt Zimmernachbarinnen. Gemeinsam teilten sie sich unter anderem eine Lodge im Krüger Nationalpark und erlebten eine beeindruckende Reise.Bei der einen Reise sollte es aber nicht bleiben. So häufig wie möglich trafen sich die Reiseverkäuferinnen in den vergangenen 20 Jahren auf Info-Reisen, wie etwa nach Kuba, in die Dominikanische Republik, nach Spanien oder Rumänien. Und als Birgit eine Gruppenreise nach Südafrika veranstaltete, kam Andrea als Unterstützung mit und entpuppte sich als Retterin in der Not. Denn: Birgits Reisepass war voll und so musste sie einen Tag später nachreisen. Kein Problem für Andrea, denn sie kennt sich mit Gruppenreisen aus.Sowieso tauschen sich die beiden Frauen beruflich viel aus, vermitteln auch mal gegenseitig Kunden, von Hof in Bayern nach Magdeburg und umgekehrt. "Wir ergänzen uns und wissen, was wir am anderen haben", sagt Birgit Hermann. "Manchmal sind wir auch wie ein altes Ehepaar", lacht Andrea Laesecke-Guderjahn.Aber nicht nur die Reisen verbinden die beiden Weltenbummlerinnen, auch ihre Tiere: Andrea hat ihren Hund "Lady" und Birgit ihre Katzen Charlie und Gina. Es gibt also auch abseits der Reisebranche viel zu besprechen. Aber auch das Reisen verlieren die beiden Reiseprofis natürlich nicht aus den Augen: "Für 2023 schauen wir schon nach einer möglichen gemeinsamen Reise", freut sich Birgit Hermann.