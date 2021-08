Einmal sein wie ein Superheld: Im neuen Hotel New York – The Art of Marvel können sich die Gäste unter anderem als Thor fotografieren lassen – wie dieses kleine Mädchen.

Das ist Deine Chance: fvw|TravelTalk sucht gemeinsam mit Disneyland Paris drei abenteuerlustige Expi-Reporter und -Reporterinnen.

Bist Du bereit für eine aufregende Reise nach Disneyland Paris und hast vom 10. bis zum 14. September noch nichts vor? Du teilst gerne Deine Erfahrungen mit Freunden und Kollegen? Dann beteilige Dich an unserer Aktion für Expi-Reporter und -Reporterinnen: Du musst nichts weiter tun, als uns ein Foto von Dir mit Deinem liebsten Disney-Helden schicken – egal, ob aus der Welt von Disney, Marvel, Star Wars oder Pixar!



Es erwarten Dich actionreiche Tage im Disneyland Pairs und ein Aufenthalt mit besonderer Superhelden-Note in Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, dem neuen Hotel rund um Marvel und Manhattan. Triff Spider-Man für ein cooles Selfie, bestaune eine der weltweit größten Sammlungen von Marvel-Kunstwerken und entdecke die kulinarischen Genüsse New Yorks in diesem völlig neu gestalteten 4-Sterne-Hotel. Weitere Informationen zum Hotel findest Du hier.



Mehr dazu

So nimmst Du an der Aktion teil

So geht es danach weiter

Möchtest Du selbst erfahren, was Groß und Klein in Disneyland Paris erleben können und welche Neuheiten es gibt? Willst Du wissen, welche Bedingungen für Gäste in Corona-Zeiten gelten? Das und vieles mehr erfährst Du, wenn Du exklusiv für fvw|TravelTalk nach Disneyland Paris reist. Je nach Wunsch erfolgt die Anreise per Flug, Bahn oder dem eigenen Auto.Die drei Reporter und Reporterinnen liefern uns einen Bericht über das Erlebte, den wir zunächst online veröffentlichen. Auch für das Heft ist etwas geplant. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem das Hotel der Superhelden mit all seinen Neuheiten zu entdecken.Vom 10. bis zum 12. September sind die Reporter fleißig mit Foto- und Videoaufnahmen sowie Interviews beschäftigt und erkunden den Freizeitpark und Disney's Hotel New York – The Art of Marvel. Im Anschluss dürfen sie bis zum 14. September an einem exklusiven Event für Reisebüros teilnehmen und erhalten dabei noch weitere Einblicke in die anderen Disney Hotels sowie nützliche Verkaufstipps.Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach: Öffne das Formular unterhalb dieses Textes und lade zunächst ein Foto von Dir und Deinem Disney-Lieblingshelden hoch. Das kann eine Figur aus einem klassischen Disney-Film sein, wie Mogli oder Arielle. Doch die Welt von Disney ist inzwischen ja bedeutend größer, und mittlerweile gehören auch die Reihen um die Marvel-Comic-Helden, das Star-Wars-Universum und die Welt von Pixar dazu.Denke daran: Das Foto sollte möglichst originell und witzig sein, damit es unter den Einsendungen auffällt. Erhalten wir viele gute Einsendungen, können wir uns auch vorstellen, eine kleine Bildergalerie vorab auf unserem Online-Auftritt zu veröffentlichen.Beantworte anschließend die weiteren Fragen in dem Formular unten.Die Bewerbungsphase läuft bis einschließlich 5. August. Danach setzen wir uns in der fvw|TravelTalk-Redaktion zusammen und wählen die besten drei Fotos aus. Die Reporter werden anschließend informiert und zu einem kurzen virtuellen Kennenlernen eingeladen.Wir drücken Dir ganz feste die Daumen und freuen uns auf Dein Foto!

Hier findest Du das Teilnahme-Formular.