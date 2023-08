Von links: Alexander Sieland (LMX), Britta Schramm und Volker Brock (DTPU Rösrath), Ilka D‘Aloisio (Alltours), Tony Turgut (DTPU Aachen) in Diskussion mit Nicole Schmidt (Aida).

Das touristische Franchise-System der DER Touristik ist ideenreich, wenn es um die Betreuung seiner Partner geht. In der vergangenen Woche fanden die Infotage im imposanten Marriott Hotel Köln statt.

Marriott Hotel Köln

Mehr dazu

Mehr dazu Neues Fomat vom DTPS Technik-Tag stößt auf positive Resonanz

Am vergangenen Wochenende fanden die Infotage von DER Touristik Partner Unternehmen (DTPU) statt. Es trafen sich 70 Franchisenehmer im, um sich von diversen Präsentationen von DER Touristik, Aldiana, Schauinsland Reisen, Alltours, Bentour und weiteren Veranstalter inspirieren zu lassen. Die jeweiligen Vorträge, Videos und Ratespiele dauerten maximal zehn Minuten. Im Mittelpunkt der Präsentationen standen die vielfältigen Programme der Veranstalter. Abgerundet wurde der erste Tag durch einen Grillabend mit vielen Gesprächen und der dazugehörigen Kontaktpflege.DTPU-interne Themen wie Technik, Marketing, Steuerung, Schulungen und vieles mehr standen am nächsten Tag auf dem Programm. Bei einem ‚Speed Dating‘ mit Kolleginnen und Kollegen des Franchise-Systems konnten die Partnerbüros in bilateralen Gesprächen Fragen stellen und Wünsche äußern. Zum Abschluss der Infotage 2023 ging es für eine einstündige Rhein-Fahrt aufs Schiff, wo ein Social-Media-Workshop angeboten wurde.

Während der Infotage 2023 wurden Spenden von mehr als 4000 Euro gesammelt, mit denen ein Schulprojekt des DER Touristik Partner-Services (DTPS) in Tansania unterstützt wird.



Mehr dazu