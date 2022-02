Vermutungen, dass sich der Flex-Tarif auch nach Ende der Pandemie halten wird, gab es bereits im Frühjahr 2021. Dass FTI den Flexplus-Tarif nun bis zum Sommer 2023 verlängert, ist sicherlich als weiteres Zeichen zu verstehen. Wie sieht der Counter die Option, mit den Flex-Tarifen auch über ein Pandemie-Ende hinaus zu arbeiten? Wir haben auf unserer Facebook-Seite nachgehakt. Das Echo ist gespalten.Geschäftsführer und Inhaber des Reisebüros Sunshine Touristik in Sulzbach am Main. "Der Flex-Tarif ersetzt keine Reiserücktritt-Versicherung und die wahren Probleme entstehen meist erst wenige Tage vor der Abreise", schreibt Pickert.Damit meint er zum Beispiel nötige Corona-Tests vor der Reise, eine Erkrankung oder ein Unfall kurz vor der Abreise. "Wer dennoch Flex möchte, dem berechne ich im Falle einer Stornierung des Flex-Tarifs 69 Euro Bearbeitungsentgelt als Aufwandsentschädigung für die Rückabwicklung", erklärt Pickert.

"Ein Alptraum für jeden von uns"

Viele können diese Aussicht nicht gutheißen. Kommentare wie "Ein Alptraum für jeden von uns. Bitte abschaffen, so bald wie möglich", gab es unter anderem auf der Facebook-Seite von fvw|TravelTalk zu lesen. Kritisch sehen die meisten Reiseprofis die flexiblen Tarife zum einen wegen der fehlenden Planungssicherheit.Zum anderen bemängeln sie, dass sie zu günstig seien und die Reiseverkäuferinnen und -verkäufer damit zu wenig verdienten. Es müsse eine Einigung her, trotzdem die erarbeitete Vergütung an den Vertrieb zu zahlen, hieß es. Holger Crone, Geschäftsführer des Reisecenters Leickauf, schrieb, dass er gar nichts gegen eine Flex-Option habe, sofern sie die komplette Arbeit vergüte. "Die getane Arbeit muss bezahlt werden, und der Handelsherr hat eine Verpflichtung, den Vermittler auskömmlich zu entlohnen", schrieb Crone auf der Facebook-Seite von fvw|TravelTalk.Das sollten dann nicht 9,90 Euro pro Buchung sein, sondern 100 bis 150 Euro pro Buchung, betonte Crone. "Jeder beschwert sich über den Fachkräftemangel in der Touristik, jeder spricht von höheren Gehältern, dann muss sich endlich etwas auf der Einnahmenseite ändern. Kosten zu reduzieren, funktioniert nicht mehr", schrieb Crone und erhielt für seinen Kommentar auch von anderen Usern Zuspruch.Ähnlich äußerte sich Silke Ackermann, Inhaberin der Weltmeister Reisen GmbH in Riesa. "Wir investieren Zeit und Herzblut und drei Wochen vor Abreise storniert der Kunde, aus welchem Grund auch immer, und wir gehen wieder mal leer aus", erklärt Ackermann. "Wenn schon Flex-Option, dann sollte sie schon etwas mehr kosten."Dieser Tenor war auch das Ergebnis einer Umfrage von LMX unter den Reisebüros zu den neuen Flex-Marken LMXF und LMIF der dynamischen Veranstalter LMX Touristik und LMX International im vergangenen Jahr. Auch da hieß es, dass viele Reisebüros den Flex-Tarif gerne verteuern würden. LMXF und LMIF bleiben aber vorerst bei einer Flex-Stornogebühr in Höhe von 25 Euro pro Person. Das Geld wird im Stornofall allerdings einbehalten. Auf die Gebühr erhalten Reisebüros weiterhin 50 Prozent Provision.