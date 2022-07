Stephan Töpler

Stephan Töpler (r.) mit Charly Schmitt (l.), der den Reisebüro-Stammtisch vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat, sowie Roland Hüser, Chef vom Flughafen Paderborn/Lippstadt.

Nach langer Pandemie-Pause kamen 80 Reiseverkäufer zum traditionellen Reisebüro-Stammtisch in Paderborn zusammen. Jetzt steht das nächste große Event in Paderborn an. Stephan Töpler, Organisator des Reisebüro-Stammtisches in Paderborn,