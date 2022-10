Mit Fit Reisen können Expedientinnen und Expedienten das Gesundheits- und Wellness-Angebot in ausgewählten Resorts in Litauen kennenlernen.

Gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsamt Litauen lädt Gesundheits- und Wellness-Reisen-Spezialist Fit Reisen Reisebüro-Expedientinnen und -Expedienten zu einem Fam Trip nach Litauen ein.

Mehr dazu

Mehr dazu Das Angebot wird breiter Fit Reisen bringt neue Winterkataloge heraus

Unter dem Motto "Wellness und Medical Spa Experience" lädt Fit Reisen vom 24. bis zum 27. November 2022 nach Litauen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fam Trips können auf der Reise das moderne Wellness- und Health-Angebot der baltischen Destination kennenlernen. Neben der Hauptstadt Vilnius werden die Küstenstadt Palanga, der Kur- und Ferienort Brištonas sowie die südlichste Stadt und der größte Kurort Litauens, Druskininkai, bereist.Im Rahmen der Tour werden das Vilnius Grand Resort in der Hauptstadt Vilnius, das Medical Spa Hotel Gradiali in Palanga, das Medical Spa Egles Sanatorija Birštonas in Brištonas und das Medical Spa Egles Sanatorija Druskininkai sowie das Spa Vilnius Druskininkai in Druskininkai besucht.Die Online-Anmeldung sowie weitere Informationen finden interessierte Expedientinnen und Expedienten unter dem Link www.fitreisen.de/weiterbildung-expedienten . Anmeldungen sind bis zum 19. Oktober möglich.