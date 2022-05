Über den Dächern Kölns: Ferien Touristik lud zur "Kemer Night in the Sky".

Gute Stimmung bei der diesjährigen Kemer Night. Dafür sorgte nicht nur das Ambiente in der Event Location Köln Sky über den Dächern der Stadt.

Nach zwei Jahren Abstinenz begrüßte das Team von Ferien Touristik mehr als 200 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer zur "Kemer Night in the Sky" hoch über Köln. Die Reiseprofis konnten sich aus erster Hand über die Region Kemer informieren und natürlich bis weit in die Nacht feiern.



"Wir wollten uns endlich mal wieder live mit unseren zahlreichen Partnern treffen, aktuelle News austauschen und das gut angelaufene Türkei-Jahr feiern", sagt Ender Karadag, Vertriebschef von Ferien Touristik und Coral Travel.



Zur "Kemer Night in the Sky" waren am vergangenen Mittwoch neben offiziellen Vertretern der Region auch mehrere Hotelpartner der Veranstalter-Marken von OTI angereist: Dazu gehörten die Crystal Hotels mit vier Fünf-Sterne-Häusern und zwei weiteren der Marke Nirvana (ebenfalls fünf Sterne) in Kemer, der Fünf-Sterne-Club Hotel Phaselis Rose, die Fünf-Sterne-Häuser der Limak-Hotels (Limak Limra, Kimeros Park Holiday Village, Club Marco Polo, Champion Holiday Village, Marti Myra) sowie die Akka Hotels mit drei Häusern in Kemer im Vier- und Fünf-Sterne-Segment.Bereits in Kürze können Reiseprofis die Region auch wieder live erleben, verspricht Ferien Touristik. Vom 10. bis 13. Juni lädt die türkische Reisebüro-Vereinigung ITT Forum gemeinsam mit Ferien Touristik und Coral Travel 200 Reisebüro-Partner zum "Mega Kemer Fam Trip" ein, für den es noch wenige freie Plätze gebe.Auf dem Programm steht nicht nur die abwechslungsreiche Landschaft, sondern auch die Luxushotellerie der Region. Die Teilnehmer logieren im Fünf-Sterne-Resort Nirvana Dolce Vita. Weitere Infos und Anmeldung gibt es unter diesem Link

Unterdessen sei das Türkei-Jahr super angelaufen, sagt Vertriebschef Karadag. "Die Menschen sind reisehungrig und auch bereit, etwas mehr auszugeben. Sie buchen eher mal ein Swim-up-Zimmer oder eine höhere Kategorie." Wenn die Entwicklung so weitergehe, werde man 2022 sogar die Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 übertreffen.



