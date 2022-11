Gleich geht es rund: General Manager Kai Botschek mit Expis vor dem Brauhaus – Start der Führung an Bord der Aida Perla.

Dominica begrüßt die Fam-Trip-Teilnehmer mit Sonne und Wolken – und doch wieder mit einer Menge Wasser. Nach einem Bummel durch die quirlige Hauptstadt Roseau freuen sich alle auf ihren vertrauten Rückzugsort an Bord – zumal sich heute der Hausherr die Ehre gibt.

Auf alle Fälle Wasser: die Expis vor den Twin Falls auf Dominica – oder besser gesagt einem der beiden Zwillinge.

Bunte, lebhafte Hafengegend

Minderheit vor zwei starken Marken: Michael Gürlich vom Reisebüro Ratio in Baunatal, Hahn im Korb des Fam-Trip-Teams, im Hafen von Dominica.

Nachhaltig auch durch konsequentes Recycling

Recycling als nachhaltiges Thema: Umweltoffizier Raul Doicaru stößt bei den Reiseberaterinnen auf großes Interesse.

Vielfältiges Bordangebot im individuellen Test

Samstags auf der Sonntagsinsel – für die 20 deutschen Reiseprofis beim Fam Trip von Aida Cruises und Barbados heißt das: ab in den Dschungel! Dominica, wo Kolumbus an einem Sonntag landete, präsentiert sich als üppig grünes, sehr hügeliges Eiland. Der Kleinbus mit den Expis quält sich die Serpentinen hinauf bis zum Stopp am Urwald.Die letzten paar Hundert Meter geht es mitten rein ins Grün, unter Palmen, vorbei an Felswänden, von denen das Wasser rinnt, vorsichtig Schritt für Schritt setzend auf glitschigem Untergrund. Lautes Rauschen kündigt die Twin Falls an – obwohl nur ein Wasserfall zu sehen ist. Der wird zum exklusiven Fotomotiv, da sein Zwilling nur an einem Seil kletternd zu erreichen ist; auf derartige Tarzan-Abenteuer ist niemand eingestellt.Krebse mit leuchtend orangen Scheren begleiten die Expis auf dem Weg zurück zum Bus. "Ihr könnt unter den nächsten Wasserfällen auch baden", kündigt der Guide an – doch auch auf dieses Erlebnis bei den Jago Falls lässt sich kaum jemand ein. Zurück im Hafen nutzen viele die Zeit zum Bummel durch die lebhafte Hauptstadt Roseau. Touristenstände am Kai, dahinter ein buntes Wirrwarr von Häusern in Gassen mit starkem Verkehr – wer hier kein Souvenir findet, geht zumindest mit einer Sammlung von karibischen Schnappschüssen wieder an Bord der Aida Perla.Dort kümmern sich heute die Gastgeber persönlich um die Reiseverkäuferinnen. General Manager Kai Botschek führt das Fam-Trip-Team übers Schiff. Proviantmeister Gregor Iffland, seit 2011 dabei, gestattet einen Blick in die prall gefüllten Lagerräume und in seine Vorratsplanung: Zwei Monate im Voraus wird alles außer lokal eingekauftem Obst, Gemüse und Eiern bestellt, doch nicht immer kommen alle Container aus Deutschland pünktlich in der Karibik an – dann heißt es improvisieren oder sich gegenseitig mit den ebenfalls in der Karibik fahrenden Aida Luna und Diva aushelfen.Neben der Vor- ist auch die Entsorgung ein wichtiges Thema – Stichwort Nachhaltigkeit: "Wir recyceln so viel wie möglich", sagt Umweltoffizier Raul Doicaru. Im Recycling Centre demonstriert er, wie zunächst durch Schreddern das Volumen von Altglas, Papier und Plastik deutlich verringert wird.Und natürlich fallen trotz guter Logistik Essenabfälle an – laut Doicaru im Tagesschnitt ein halbes Kilo pro Passagier. "Der Food Waste wird getrocknet, zu Pulver zerkleinert und ist damit als Dünger nutzbar", erklärt der Umweltchef an Bord – ein weiterer Grund, warum Aida in der Nachhaltigkeit Branchenstandards deutlich übertrifft.Der Umwelt zuliebe fährt die Aida Perla auch deutlich langsamer als möglich – im Schnitt nicht einmal halb so schnell wie die 21 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Und damit sind wir im Zuständigkeitsbereich von Kapitän Michael Schmidt: "Dresden" antwortet der humorvolle Sachse auf die Frage nach seinem Lieblingshafen – um dann noch schnell Hamburg, New York, die norwegischen Fjorde und die schwedischen Schären nachzuschieben.Schmidt, seit 2009 bei Aida Cruises, ist schon auf allen Schiffen der Kussmund-Flotte gefahren. Die aktuelle Karibik-Route ist für ihn keine große Herausforderung, dafür schätzt er die ausgefeilte, moderne Technik des 2017 in Dienst gestellten Schiffs der Hyperion-Klasse mit seinen vier 12.000-KW-Motoren.Nach dem Treffen mit dem smarten Kapitän, zweifellos ein Highlight des Fam Trip, haben die Expis Gelegenheit, den Rest des Tages die Aida Perla individuell zu erkunden. Die einen zieht es ins Spa, andere zum Shopping oder ins Kasino, und natürlich wird das gastromische Programm mit mehr als 20 Restaurants und Bars noch einmal eingehend getestet. "Diese Vielfalt ist schon beeindruckend", fasst eine Reiseberaterin ihren Eindruck vom Bordprogramm zusammen.