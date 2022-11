Expedienten im Vollwaschgang: Kajaktour vor St. Vincent.

Nach dem Start des Fam Trip in Barbados läuft die Aida Perla mit 20 deutschen Reiseprofis an Bord St. Vincent an. Eine Kajaktour wird dort trotz Dauerregen zum vollen Erfolg. Zumal es danach "nach Hause" geht.

Auf dem Wasser sollte man sich wohlfühlen, wenn man sich für eine Paddeltour entscheidet. Was aber, wenn das Wasser auch eimerweise von oben kommt? Und dank starker Winde auch von vorn, von hinten, von links, von rechts?

Den Expis bleibt keine große Wahl: Als Wetter richtig widrig wird, paddelm sie schon in Zweierkajaks durch die Bucht von St. Vincent. Die Einfahrt in eine Höhle wird wetterbedingt abgesagt. Als sie am Strand in einer Bucht ankommen, sind alle vom Kajaken erschöpft und klatschnass.

Trockentanzen und Warmsingen

Doch Kevin und die anderen Guides ziehen unbeirrt ihr Programm durch: schnorcheln, Seeigel anschauen, sich mit dem schwarzen Sand einreiben, ein paar Snacks und Schnappschüsse, wieder zurückpaddeln zum Start. Und dann geht es erst richtig ab: Rum Punch und Macarena-Tanz in der Strandbar, Karaoke mit Kleinbus – die Fam-Trip-Gruppe läuft zu Höchstform auf, die bisher vier Tage in der Karibik haben sie zusammengeschweißt und zugleich entspannt.

FVW Medien/HMJ

Gute Stimmung inklusive: Auf der Rückfahrt zur Aida Perla rocken die Expis den Kleinbus.

Information und Inspiration in der Bar

FVW Medien/HMJ

Angeregte Diskussion mit den Reisebüros: Mirja Albers, Aida-Vertriebsexpertin aus Leidenschaft, in der Bar Night Fly.

Ein solches Abenteuer auf dem Wasser lässig wegzustecken fällt natürlich leicht, wenn man ein Ziel vor Augen hat: eine heiße Dusche und eine warme Mahlzeit auf der Aida Perla. Als "so ein Nachhausekommen-Gefühl" beschreibt es Aida-Vertriebsexpertin Mirja Albers, die den Fam Trip begleitet. Und in der Tat, schon nach kürzester Zeit fühlen sich die Reiseexperten auf dem Schiff heimisch.Da darf natürlich auch das Homeoffice nicht fehlen – und das präsentiert sich auf der Aida Perla ausgesprochen stylish: Zur Präsentation und Diskussion hat Albers in die Bar Night Fly am Bug des Schiffes geladen. Dort geht es um Premium- und Vario-Tarife, zubuchbares All Inclusive ("Wir sind nach wie vor kein All-Inclusive-Schiff – die Kunden entscheiden"), die Winterrouten 2022/23 ("Nordeuropa ist der absolute Schlager"), den Erfolg von Aida Selection, das es bald neben der Aida Aura auch auf einzelnen Schiffen der Sphinx-Klasse geht, und und und ...Dabei zieht Albers keine One Woman Show ab – schließlich geht es hier um die Reiseberaterinnen und ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten: Information, Buchung und Schulung übers Expinet ("Unsere Bibel"), Punktesammeln im Expi-Club und wichtige Beratungsthemen wie Nachhaltigkeit ("Darüber müsst Ihr beraten können"), Preis-Leistungs-Verhältnis ("Kenne kein Vier-Sterne-Hotel, das diesen Standard bietet") und Vertrauen, dass Aida die Corona-Herausforderungen meistert.Es folgt eine Diskussionsrunde um Preise (Warum die hohe Differenz zwischen Premium und Vario?), die schwierige Lage im Flugeinkauf und die Kommunikation zwischen Aida und Reisebüro, etwa wenn es um Absagen oder dem Kunden angebotene Upsellings geht. Dann entlässt Albers die Reiseprofis mit ein paar "Hausaufgaben" für die Feedback-Runde und einer klaren Ansage für das Dinner im insbesondere bei jungen Gästen angesagten asiatischen East Restaurant: "Arbeitet Euch mal durch die Speisekarte!"