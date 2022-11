Chillen in Idealformation: Die Hälfte der Fam-Trip-Crew entspannte sich im Sea Breeze Beach House.

Halbzeit beim Fam Trip von Barbados und Aida Cruises: An den letzten eineinhalb Inseltagen lassen es sich die 20 Reiseprofis noch einmal richtig gut gehen – beim Wassersport und Chillen, bei der Rumverkostung und bei einer Katamaranfahrt mit vielen Highlights.

Chillen oder Sport?

Anja Kecke

Rasant im Donut unterwegs: Aktivprogramm im Crystal Cove Resort.

Kloster mit Überraschungseffekt

FVW Medien/HMJ

Warum? Da Rum: hochprozentiger Spaß in der St. Nicholas Abbey.

Tiami Catamaran Cruises

Ein halber Tag auf einem Katamaran

Für ihre viertägige Barbados-Tour haben sich die deutschen Reiseberaterinnen die regenreichsten Monate des Jahres ausgesucht. Immer wieder geht ein heftiger Schauer nieder – doch das Schöne ist: Der Wolkenbruch dauert nur ein paar Minuten, dann trocknet die karibische Sonne Mensch und Material wieder in Minutenschnelle.Die Fam-Trip-Teilnehmer haben obendrein Glück: Der erste Schauer ist pünktlich zum Wassersport beendet, der zweite gibt sich während des Lunch im überdachten Restaurant die Ehre. So wird der Aufenthalt in einem der beiden Resorts Sea Breeze und Crystal Cove, auf die sich die Expis verteilen, ein weiteres Highlight der an Höhepunkten nicht armen Reise.Ob sie nun paddeln, sich im aufblasbaren Donut durchs Wasser ziehen lassen, schwimmen oder einfach nur mit einem Cocktail am Strand chillen: Die Zeit wird allen nach den actionreichen Vortagen nicht lang. Und nach dem exquisiten Lunch wartet noch eine ganz besondere Attraktion: St. Nicholas Abbey.Schon bei Ankunft wird den meisten klar: Dies ist kein Kloster – sondern eine Rumdestillerie. Mehr noch: eine riesige Plantage, die zunächst auf einer Fahrt mit einem dampflokbetriebenen Zug erkundet wird. Beim Stopp auf dem Cherry Tree Hill, wo die Lok mit Muskelkraft auf einem Drehteller gewendet wird, gibt es nicht nur feine Fotomotive, sondern auch Gelegenheit, die ohrenbetäubende Pfeife der Lok selbst zu betätigen.Und nach Besichtigung des 1685 im Kolonialstil errichteten Plantagenhaus beschließt eine Rumverkostung das offizielle Tagesprogramm. Der nächste Tag verspricht ein spannendes Finale des viertägigen Inselabenteuers: Mitgeht es einen halben Tag aufs Meer – im All-Inclusive-Paket sind Schwimmen mit Meeresschildkröten und Schnorcheln an einem Schiffswrack eingeplant.Für den letzten Tag hat sich das Barbados Tourist Board also etwas Besonderes einfallen lassen. Und das ist auch nötig, denn die Reiseprofis sind schon gespannt auf die zweite Halbzeit: Am späten Nachmittag geht es auf die Aida Perla – und abends legt das Schiff ab und nimmt Kurs auf St. Vincent.