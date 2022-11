Nachhaltig Spuren hinterlassen: Mit viel Einsatz pflanzen die Reiseprofis Kokospalmen auf Barbados – einige wie Carla Haug und Lea Halsband (vorn) graben sogar zwei Pflanzen ein.

Okay, der Cocktail Rum Punch ist am zweiten Tag des Fam Trip von Barbados und Aida auch im Spiel. Doch eigentlich geht es für die 20 deutschen Reiseprofis heute um Bäumepflanzen, Inselerkundung und Töpfern.

Inseltour in zwei Variationen

FVW Medien/HMJ

Fotostopp Bathsheba: Anna Hausmanninger von der Flugbörse Enggruber in Pfarrkirchen ist von der Ostküste von Barbados begeistert.

Naturtalente an der Drehscheibe

FVW Medien/HMJ

Voller Einsatz an der Drehscheibe: Beim Töpfern zeigen die Expis ungeahnte Qualitäten.

Jeden Tag eine gute Tat? Das Pfadfinder-Motto setzen die 20 Expis am zweiten Fam-Trip-Tag sogleich in die Tat um: Auf dem Areal von Walkers Reserve, nach eigenen Angaben das größte Regenerationsprojekt der Karibik, bei dem pro Woche mit 2000 Setzlingen eine riesige Kiesgrube aufgeforstet wird, pflanzen die deutschen Reiseexperten Kokospalmen.Der Schweiß fließt, die Hände voller Erde, aber das kann niemanden abhalten – im Gegenteil: Zwei Zweierteams lassen es sich nicht nehmen, eine weitere Kokospflanze einzugraben. Zur Belohnung gibt es ein Erinnerungsfoto mit dem Schild "I planted a tree" – und das gute Gefühl, ein kleinen Beitrag zum Bemühen der Insel um Nachhaltigkeit geleistet zu haben. "Eine coole Aktion", zeigen sich die Reiseberaterinnen sichtlich gerührt.Dann geht es in zwei Gruppen auf Entdeckungsreise: Die Photo Adventure Tour erweist sich zwar als interessanter Ausflug in den Scotland District an der wilden Ostküste, der seinen Namen der den schottischen Highlands ähnelnden Hügellandschaft verdankt, doch spektakuläre Fotomotive gibt es allenfalls am Ende der Tour in der Bucht von Bathsheba mit den riesigen Felsbrocken im küstennahen Wasser.Gruppe zwei ist ebenfalls an der Ostküste unterwegs, allerdings in Safari-Jeeps: In hohem Tempo geht es von einem Aussichtspunkt zum nächsten, Reggae-Musik und eine Menge Spaß inklusive. "Eine Hammer-Tour", ist Alexandra Keller von Viva Holiday in Bad Ems begeistert. "Wir wurden ordentlich durchgeschüttelt."Und dann geht es rund: In einer Töpferei können die Reiseprofis ihre eigenen Tongefäße an der Drehscheibe modellieren. Zum zweiten Mal an diesem Tag werden die Hände dreckig, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen – einige Expis erweisen sich beim Modellieren an der Drehscheibe als echte Naturtalente.Nur schade, dass man die selbst erstellten Kunstwerke nicht mit nach Hause nehmen kann – bis sie getrocknet sind und gebrannt werden können, ist die Reisegruppe längst über alle Berge. So nehmen einige die Gelegenheit wahr, Original-Töpferware aus Barbados als Souvenir zu erwerben.Ach ja, der Rum Punch – ob nun gerührt oder geschüttelt – kommt auch noch zu Ehren: Wer mag, kann beim Lunch im Hotel Atlantis Historic Inn oder nach der Führung durchs Fairmont Royal Pavilion den Insel-Drink genießen.