Ein Muss jeder Food Tour: ein Marktbesuch – hier Paulette von Lickrish Food Tour mit Reiseberaterinnen.

Was bietet sich zum Einstieg in eine Destination eher an als eine Food Tour? Beim Fam Trip von Aida und Barbados erkunden 20 deutsche Reiseprofis zunächst die kulinarische Seite der Hauptstadt Bridgetown. Und dann steht für viele eine spezielle Schlammkur im Programm.

Von Miami Beach nach Long Beach ist es mit dem Rad nicht einmal eine halbe Stunde. Vorausgesetzt, man fährt nicht von Florida nach Kalifornien, sondern ist an der Südspitze von Barbados unterwegs. Mit einem Guide von Bike Caribbean lernen neun deutsche Reiseberaterinnen eine weniger bekannte Ecke der Karibik-Insel kennen.



Querfeldein durchs Inselinnere

FVW Medien/HMJ

Schieben inklusive: die Teilnehmer der Bike-Caribbean-Tour in einer Bucht östlich von Oistins.

Kulinarische Reise durch die Geschichte

Barbados ganz authentisch und ruhig: Ein paar Hundert Meter östlich von Oistins, wo die touristisch stark erschlossene Südküste beginnt, begegnet den Reiseprofis auf sonst fast leeren Nebenstraßen allenfalls einer dieser regionaltypischen Kleinbusse, die mit einem Hupkonzert auf sich aufmerksam machen. Immer wieder geht es querfeldein an eine der felsigen Buchten mit lebhafter Brandung – ideal für Trinkpause samt Fotostopp.Gut zwei Stunden später endet die auch dank dem erfrischenden Fahrtwind recht entspannte Radtour am Ausgangspunkt Miami Beach.Die andere Hälfte der Fam-Trip-Gruppe hat derweil das Inselinnere erkundet: "Ihr werdet dreckig und nass werden", hieß es zuvor vom Veranstalter Off Road Fury – für die Reiseprofis eine durchaus verlockende Aussicht, zu der sich alle bereitwillig angemeldet haben.Und die Off Road Fury hält, was sie verspricht: In offenen Zweisitzern – Quads und kleinen Buggys – sind die Deutschen unterwegs, der Schlamm spritzt von Kopf bis Fuß. Da ist die angekündigte Wasserschlacht in der Pause eine willkommene Abwechslung: Mit Wasserpistolen und -bomben wird dem Dreck zu Leibe gerückt.Dass die Rückfahrt dann noch einmal eine ordentliche Ladung Dreck mit sich bringt? Kein Problem, die Reiseverkäuferinnen lösen das pragmatisch und gehen samt Klamotten im Meer baden – Erfrischung und Wäsche zugleich. "Erstaunlich, das Salzwasser spült den Schlamm wieder raus", freut sich Elke Czech vom Derpart Reisecenter Gies in Bad Neuenahr.Begonnen hat der erste Tag für alle Reiseexperten mit einer dreistündigen kulinarischen Führung durch die Hauptstadt Bridgetown. "Seid Ihr bereit, wie ein Bajan zu schlemmen? Große Portionen, stärkehaltige Kost?", fragt Paulette von Lickrish Food Tour die Teilnehmerinnen, ehe es losgeht. Bei ihrer Führung wird schnell klar: Die Küche von Barbados mit viel Yamwurzeln, Süßkartoffeln, Brotfrucht und Fisch ist ein faszinierender Mix, der die wechselhafte Geschichte der Insel widerspiegelt.Indigene, portugiesische und westafrikanische Einflüsse (90 Prozent der Bajans haben westafrikanische Wurzeln) machen sich ebenso bemerkbar wie die zwei Jahrhunderte währende britische Kolonialzeit, die die Insel heute immer noch prägt mit Linksverkehr und historischen Gebäuden wie dem Parlamentsgebäude samt Big-Ben-Glockenspiel im als Unesco-Kulturerbe ausgezeichneten Bridgetown.Die Food Tour führt zu bekannten Läden wie der Bäckerei Crumbz mit ihren sättigenden Cookies und Pasteten und der angesagten Agapey Chocolate Factory mit Eis auf Kokusmilchbasis, aber auch zu komplett unscheinbaren Locations: Zu Tim's Restaurant, nur durch ein Schild ohne Menü kenntlich gemacht, gelangt man über eine dunkle Treppe, und die "Hot Legendary Fish Cakes gibt es von einem unscheinbaren Bauanhänger in einem wenig einladenden Gewerbehof."So etwas kann man nur auf einer solchen Tour erleben", freut sich Sandra Sturm von Travel Stories in Wettin. "Das würde kein Urlauber auf eigene Faust finden." Halten die nächsten beiden Tage ähnliche Insider-Tipps für Beratung und Verkauf bereit? fvw|TravelTalk wird berichten.