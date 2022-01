Für das Motiv machen wir keinerlei Vorgaben. Das Foto kann aus einem außergewöhnlichen Blickwinkel geschossen sein oder einfach die Urlaubsstimmung wiedergeben. Wir sind gespannt, was da kommt.

Lieblingsbilder: Das sind die Fotos des Monats

März-Fotoaktion: Das wunderschöne Tansania zum ersten Mal live zu erleben hat Falk Sonnenberg (First Reisebüro, Hannover) nachhaltig beeindruckt. „Wir sind mitten in die Große Tierwanderung geraten, ein unvergessliches Erlebnis.“ (Privat/Falk Sonnenberg)

März-Fotoaktion: Kurz bevor der Uluru bei der Corroboree in Australien für Aufstiege geschlossen wurde, hatte Birthe Kanzler das Glück, den beeindruckenden Berg kennenzulernen und als Lieblingsfoto festzuhalten. „Für mich in vieler Hinsicht ein Gänsehaut-Feeling beim Sonnenaufgang den Uluru zu beobachten, außerdem die farblich wechselnde und atemberaubende Landschaftsszenerie.“ (Privat/Birthe Kanzler)

März-Fotoaktion: Ausflug zum Grey Glacier im Torres del Paine Nationalpark in Chile: Für Manuela Müller (Holiday-Profis, Werheim) ein unvergessliches Erlebnis. „Das Wetter war eigentlich schlecht und es stürmte, aber nichts konnte die kleine Gruppe aufhalten. Als dann auf dem Boot am Gletscher auch noch kurz die Sonne durch die dicken Wolken blitzte, hatten sogar gestandene Mannsbilder Pipi in den Augen.“ (Privat/Manuela Müller)

März-Fotoaktion: Kerstin Hesse (Ihr Reiseportal, Bretten) schickte uns dieses Bild aus Ägypten, auf dem sie von der Terrasse des Hilton Hotels in in Luxor den Sonnenuntergang genossen hat. (Privat/Kerstin Hesse)

März-Fotoaktion: Herrliche Abendstimmung in der Stadt der tausend Brücken: Das Lieblingsbild von Andrea Altmannsperger (Amondo, Wachtberg) spiegelt in ihren Augen das „romantische, traditionelle und wunderbare Venedig wider.“ (Privat/Andrea Altmannsperger)

März-Fotoaktion: Auf Platz zwei schafft es der „Sehnsuchtsort“ von Daniel Wecker (Dertour, Frankfurt): das Praia de Monte Clérigo in der Region Aljezur an der Westküste Portugals. „Hier lässt es sich wunderbar entspannen und man kann die Seele an der traumhaften Küste und im süßen Örtchen baumeln lassen.“ (Privat/Daniel Wecker)

Mai-Fotoaktion: Frühlingserwachen in Südtirol – das Foto von Ralph Rexroth gefiel Euch am besten. (Privat/Montage: TravelTalk)

Juni-Fotoaktion: Was für tolle Farben: Sein Lieblingsfoto bleibt Jürgen Göpfert als „Fifty shades of blue“ in Erinnerung. (Privat)

Stefanie Kamphaus aus Dinklage hat das Foto auf einer Bootstour an der Westküste von Mauritius geschossen. Der Bootsfahrer kannte sich gut aus, so dass die mobile Reiseberaterin einen Delfinschwarm bestaunen konnte. (Stefanie Kamphaus)

"Die Wüste strahlt etwas Magisches aus", sagt Maria Fleiting, Inhaberin der Agentur "Deine Reise-Werkstatt" in Niederelbert. Ihr Lieblingsfoto ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten entstanden. (Maria Fleiting)

Silke Heinrich vom Reisebüro Reisetraum in Langerwehe war auf einer MSC-Kreuzfahrt dabei und hat einen Ausflug in die legendäre antike Felsenstadt Petra unternommen. Dabei hat sie dieses tolle Foto geschossen. (Reisetraum Langerwehe Reisetraum Langerwehe)

Die Kriterien für das Foto und die Einsendung

Es sollte ein Querformat sein (Auflösung am besten nicht kleiner als 1500 mal 850 Pixel) und eine Landschaftsaufnahme zeigen. Ob Sonnenuntergang, Bergpanorama oder Traumstrand – wir suchen das schönste Motiv.

Das Foto sollte kein Selfie oder Gruppenfoto sein, die Destination stehen im Vordergrund. Und so läuft das Ganze ab: Bitte das Lieblingsfoto per E-Mail an social@fvw-medien.de mit dem Betreff "Fotoaktion Februar" senden. Dazu wäre eine kurze Information toll, wo und wann das Foto entstanden ist, und was es dem Absender bedeutet. Ein paar persönliche Auskünfte wären außerdem schön.

Wir freuen uns auf viele Fotos!