Maria Moreno vom TUI Reisebüro in Wiesbaden war in den vergangenen Wochen und Monaten viel unterwegs – auf den Kanaren, auf Mallorca, auf den Malediven und in Griechenland. Dabei sind viele schöne Reisebilder entstanden, die sie auch auf ihrer Facebook-Seite geteilt hat.

südlichste Insel der griechischen Kykladen im Ägäischen Meer, entstanden vor wenigen Wochen im September, finden wir besonders schön.

Wir suchen das nächste Lieblingsfoto Auch für November suchen wir wieder ein Lieblingsfoto. Wer ein tolles Motiv von einer Reise – ganz gleich, ob Info-Reise oder Privattour – mitgebracht hat, ist herzlich eingeladen, uns dieses zuzuschicken. Das Gewinnerfoto wird dann einen Monat lang als Titelbild unsere Facebook-Seite schmücken. Das Foto kann ein außergewöhnliches Motiv sein oder einfach die Urlaubsstimmung wiedergeben. Wir wollen da keinerlei Vorgaben machen.

Für unsere Foto-Aktion hat Maria Moreno uns mehrere Lieblingsfotos von ihren Reisen geschickt. Die Aufnahme von Santorini,Das Foto ist jetzt einen Monat lang auf unserer Facebook-Seite zu sehen.Das Bild ist in einer Seitenstraße in Oia entstanden, als Maria Moreno auf Entdeckungstour durch den Ort auf der Insel Santorini ging. Der Glockenturm gehört zu einer Kirche in Oia. Das Motiv hat die Reiseberaterin auf einem Spaziergang entdeckt. "Es ist der schönste Ort auf Santorini, den muss man mal gesehen haben", sagt Maria Moreno. "Die Kirchen mit den typischen blauen Kuppeln sind an jeder Ecke zu sehen. Die weißen Farben stechen sehr ins Auge. Das ist wirklich ein Traum dort und dazu hatten wir auch noch perfektes Wetter."

Lieblingsbilder: Das sind die Fotos des Monats

1 / 39 Wenn das nicht ein gelungener Schnappschuss ist: Eva Wederz aus Stromberg lichtete dieses Hochzeitspaar in Georgien ab. (Ingrid Lutz) 1 von 39 Teilen 2 / 39 Stefanie Kamphaus aus Dinklage hat das Foto auf einer Bootstour an der Westküste von Mauritius geschossen. Der Bootsfahrer kannte sich gut aus, so dass die mobile Reiseberaterin einen Delfinschwarm bestaunen konnte. (Stefanie Kamphaus) 2 von 39 Teilen 3 / 39 Seit dem Start ihrer Ausbildung im Reisebüro wollte Claudia Guderjan auf die Seychellen reisen. Vor zwei Jahren konnte sie sich ihren Traum erfüllen. Das Foto hat die Inhaberin des Reisebüros Ideenreich in Oberkrämer auf der Insel Mahe geschossen. (Claudia Guderjan / Reisebüro Ideenreich) 3 von 39 Teilen 4 / 39 Dieses Lieblingsfoto von Sven Ochmann, Inhaber des TUI Reisecenters in Wolfenbüttel, ist im Yosemite Nationalpark, entstanden. (Sven Ochmann) 4 von 39 Teilen 5 / 39 Andre Mardonal, Mitarbeiter des TUI Reisebüros in Braunschweig, hat dieses Foto vom Boca de Inferno auf der Azoren-Insel Sao Miguel aufgenommen. (Andre Mardonal) 5 von 39 Teilen 6 / 39 Christian Gerwig, Leiter des Reisebüros Reiseland Karlsruhe, hat das Foto im vergangenen Jahr auf der Insel Samos aufgenommen. (Christian Gerwig) 6 von 39 Teilen 7 / 39 Das Lieblingsfoto von Ingrid Lutz, Laubacher Reisebüro, zeigt Köcherbäume bei Keetmanshop in Namibia. (Ingrid Lutz) 7 von 39 Teilen 8 / 39 Christian Gerwig, Leiter der Agentur Reiseland in Karlsruhe, hat dieses Foto auf der griechischen Insel Patmos aufgenommen. (Christian Gerwig) 8 von 39 Teilen 9 / 39 Positiv in die Zukunft blicken - das drückt das Lieblingsfoto von der Reiseberaterin Andrea Meidel aus, entstanden auf dem Perspektivenweg bei Innsbruck. (Andrea Meidel) 9 von 39 Teilen 10 / 39 Fernweh gefällig? Das Lieblingsfoto von Reiseberaterin Michaela Reisser weckt die Sehnsucht nach Meer und Sonne. (Michaela Reisser) 10 von 39 Teilen 11 / 39 November-Fotoaktion: Was für eine schöne Stimmung: Dieses Foto ist Reiseberater Leif Petersen aus Hamburg gelungen. (Leif Petersen) 11 von 39 Teilen 12 / 39 Oktober-Fotoaktion: Tolle Atmosphäre: Andrea Esdar hat ihr Lieblingsfoto in Travemünde aufgenommen. (Privat) 12 von 39 Teilen 13 / 39 September-Fotoaktion – Idylle pur: Das Lieblingsfotos von Reiseberaterin Silke Grandel ist in der Schweiz entstanden. (Silke Grandel) 13 von 39 Teilen 14 / 39 August-Fotoaktion: Echt maledivisch ist das Foto von Reiseverkäuferin Michaela Reisser, das die TravelTalk-Jury zum Foto des Monats für den August gewählt hat. (Michaela Reisser) 14 von 39 Teilen 15 / 39 Juli-Fotoaktion: Das Foto des Monats für Juli kommt von Anke Thoschlag (BCD Travel, Hamburg) und ist in Finnland entstanden (Anke Thoschlag) 15 von 39 Teilen 16 / 39 Juni-Fotoaktion: Was für tolle Farben: Sein Lieblingsfoto bleibt Jürgen Göpfert als „Fifty shades of blue“ in Erinnerung. (Privat) 16 von 39 Teilen 17 / 39 Mai-Fotoaktion: Frühlingserwachen in Südtirol – das Foto von Ralph Rexroth gefiel Euch am besten. (Privat/Montage: TravelTalk) 17 von 39 Teilen 18 / 39 April-Fotoaktion: Tolle Stimmung: Das Foto von Jonas Schüssel (DER Reisebüro, Oberstdorf) wird im April das Titelbild der TravelTalk-Facebookseite verschönern. (Privat) 18 von 39 Teilen 19 / 39 März-Fotoaktion: Abtauchen mit Riesenschildkröten: Auf Platz 1 habt ihr diesen Unterwasser-Schnappschuss von Stefanie Bischoff (Amondo) gevotet. Aufgenommen wurde ihr Lieblingsbild bei einem Schnuppertauchgang in Cancún/Mexico, den sie zusammen mit ihrer Tochter unternommen hat. „Ein tolles Erlebnis“, schwärmt Stefanie. (Privat/Stefanie Bischoff) 19 von 39 Teilen 20 / 39 März-Fotoaktion: Auf Platz zwei schafft es der „Sehnsuchtsort“ von Daniel Wecker (Dertour, Frankfurt): das Praia de Monte Clérigo in der Region Aljezur an der Westküste Portugals. „Hier lässt es sich wunderbar entspannen und man kann die Seele an der traumhaften Küste und im süßen Örtchen baumeln lassen.“ (Privat/Daniel Wecker) 20 von 39 Teilen 21 / 39 März-Fotoaktion: „No Stress“ ist das Motto von Platz 3: Petra Schachenhofer (Galeria Reisen, Mönchengladbach) schickte uns dieses Sonnenschirm-Quartett an der Praia de Chaves auf der kapverdischen Insel Boa Vista. „Die Kapverden haben unberührte Strände und tolle relaxte Bewohner.“ (Privat/Petra Schachenhofer) 21 von 39 Teilen 22 / 39 März-Fotoaktion: Herrliche Abendstimmung in der Stadt der tausend Brücken: Das Lieblingsbild von Andrea Altmannsperger (Amondo, Wachtberg) spiegelt in ihren Augen das „romantische, traditionelle und wunderbare Venedig wider.“ (Privat/Andrea Altmannsperger) 22 von 39 Teilen 23 / 39 März-Fotoaktion: Ein „Stück heile Welt“ hat Nadine Buttgereit (TUI Reisecenter, Bremen) auf ihrem Lieblingsfoto bei einem „wundervollen Roadtrip“ durch Andalusien festgehalten. Begeistert war sie besonders von den Dörfern, die so „malerisch und friedlich“ aussehen. (Privat/Nadine Buttgereit) 23 von 39 Teilen 24 / 39 März-Fotoaktion: Fast schon Kunst: Von Brigitte Dollansky (Amondo, Marktoberdorf) haben wir diesen Eindruck aus Sardinien erhalten. (Privat/Brigitte Dollansky) 24 von 39 Teilen 25 / 39 März-Fotoaktion: Strandidylle soweit das Auge reicht: Martina Emiris (Memo-Travel, Lübeck) sendete uns dieses Bild der „wunderschönen Malediven“, wo sie im Robinson Noounu mit Freunden eine gute Zeit verbrachte. (Privat/Martina Emiris) 25 von 39 Teilen 26 / 39 März-Fotoaktion: „Diesen schönen Blick auf den Sonnenuntergang konnten wir jeden Abend beim Essen genießen.“, beschreibt Kerstin Gelhausen (Die Reisebucher, Kaarst) ihr Lieblingsbild an der türkischen Ägäis (Kuşadası). (Prviat/Kerstin Gelhausen) 26 von 39 Teilen 27 / 39 März-Fotoaktion: Farbenfrohe Ägäis: Auf einer Bootstour um die Insel Lipsi im Dodekanes (Griechenland) entstand das Lieblingsbild von Christian Gerwig (Reiseland, Karsruhe). (Privat/Christian Gerwig) 27 von 39 Teilen 28 / 39 März-Fotoaktion: Eine „atemberaubende Landschaft mit erstaunlicher Vegetation“. Timo Groß ist begeistert vom Atlas-Gebirge in Marokko, das er auf einer Studienreise im Rahmen seines Studiums letztes Jahr kennenlernen durfte. (Privat/Timo Groß) 28 von 39 Teilen 29 / 39 März-Fotoaktion: Kerstin Hesse (Ihr Reiseportal, Bretten) schickte uns dieses Bild aus Ägypten, auf dem sie von der Terrasse des Hilton Hotels in in Luxor den Sonnenuntergang genossen hat. (Privat/Kerstin Hesse) 29 von 39 Teilen 30 / 39 März-Fotoaktion: Ist das schon Kunst oder Urlaubsidylle pur? Für Sabine Heitmeier (Galerie Reisen, Dresden) definitiv ein Lieblingsbild, das in Thailand (Khao Lak) entstanden ist. (Privat/Sabine Heitmeier) 30 von 39 Teilen 31 / 39 März-Fotoaktion: Mit diesem Bild verbindet Stefanie Ingenhaag (Amondo, Bonn) eine besondere Reise nach Gerasa in Jordanien, die „ganz tief im Herzen bleiben wird“. Das Land erlebte sie als „wunderschön und faszinierend.“ (Privat/Stefanie Ingenhaag) 31 von 39 Teilen 32 / 39 März-Fotoaktion: Tolles Panorama: Das Lieblingsbild von Franziska Kohlhase (Amondo, Nordhausen) (Privat/Kohlhase, Franziska) 32 von 39 Teilen 33 / 39 März-Fotoaktion: Ausflug zum Grey Glacier im Torres del Paine Nationalpark in Chile: Für Manuela Müller (Holiday-Profis, Werheim) ein unvergessliches Erlebnis. „Das Wetter war eigentlich schlecht und es stürmte, aber nichts konnte die kleine Gruppe aufhalten. Als dann auf dem Boot am Gletscher auch noch kurz die Sonne durch die dicken Wolken blitzte, hatten sogar gestandene Mannsbilder Pipi in den Augen.“ (Privat/Manuela Müller) 33 von 39 Teilen 34 / 39 März-Fotoaktion: Kurz bevor der Uluru bei der Corroboree in Australien für Aufstiege geschlossen wurde, hatte Birthe Kanzler das Glück, den beeindruckenden Berg kennenzulernen und als Lieblingsfoto festzuhalten. „Für mich in vieler Hinsicht ein Gänsehaut-Feeling beim Sonnenaufgang den Uluru zu beobachten, außerdem die farblich wechselnde und atemberaubende Landschaftsszenerie.“ (Privat/Birthe Kanzler) 34 von 39 Teilen 35 / 39 März-Fotoaktion: Nanu, wer guckt denn da? Es muss nicht immer Übersee sein: Diese charmante Lieblingsbild schickte uns Ronald Krispin (Logo pur, Nenndorf) aus Ostfriesland. Den Kühen ist er auf er Info-Reise an der nordwestdeutsche Küste begegnet. (Privat/Ronald Krispin) 35 von 39 Teilen 36 / 39 März-Fotoaktion: Dieser Ausblick auf die Pitons aus einer Suite im Jade Mountain hat Beatrix Praetzel (HolidayCheck, Schwieloswsee) auf der karibischen Insel St. Lucia sehr beeindruckt. „Ich denke gerne daran zurück.“ (Privat/Beatrix Praetzel) 36 von 39 Teilen 37 / 39 März-Fotoaktion: Mit diesem Bild hat Andalusien das Herz von Guido Terlinden erobert: Entstanden ist es auf dem Weg vom Badeort Novo Sancti Petri nach Arcos de la Frontera und zeigt eine „typische andalusische Landschaft an der Costa de la Luz im Spätsommer. (Privat/Guido Terlinden) 37 von 39 Teilen 38 / 39 März-Fotoaktion: Das wunderschöne Tansania zum ersten Mal live zu erleben hat Falk Sonnenberg (First Reisebüro, Hannover) nachhaltig beeindruckt. „Wir sind mitten in die Große Tierwanderung geraten, ein unvergessliches Erlebnis.“ (Privat/Falk Sonnenberg) 38 von 39 Teilen 39 / 39 März-Fotoaktion: Eintauchen in die „mystische Welt der Mönche & Nonnen“: Mario Zieroth (Reisecenter Dresden) fühlt sich bei der Besichtigung der Metéora-Klöster im griechischen Thessalien „um Jahrhunderte zurückversetzt“ und hält das UNESCO-Weltkulturerbe begeistert als Lieblingsfoto fest. (Privat/Mario Zieroth) 39 von 39 Teilen

Das sind die Kriterien für die Einsendung Wichtig ist noch, dass bestimmte

Kriterien zu beachten sind.

Es sollte ein Querformat sein (Auflösung am besten nicht kleiner als 1500 mal 850 Pixel) und eine Landschaftsaufnahme zeigen. Ob Sonnenuntergang, Bergpanorama oder Traumstrand – wir suchen das schönste Motiv und freuen uns auf zahlreiche Bilder. Einsendeschluss ist der 27. Oktober.