Michaela Pfarr

Die Aufnahme von Michaela Pfarr (Dertour-Reisebüro in Frankfurt am Main) zeigt den Tempel von Valadier im Ort Genga (Italien). "Die Lage des Tempels ist spektakulär", sagt die Reiseverkäuferin.

Michaela Pfarr vom Dertour Reisebüro in Frankfurt am Main hat das aktuelle Motiv auf einem privaten Roadtrip durch Italien entdeckt. Unsere Facebook-Aktion geht in die nächste Runde. Wir suchen für den Monat August das Lieblingsfoto unserer Leserinnen und Leser.