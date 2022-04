Fide Reiter

Das Bild hat Fide Reiter während des Spaziergangs am Lago Maggiore geschossen. "Nur im Winter ist der Weg entlang des Sees offen, wenn die Campingplätze geschlossen sind", sagt Fide Reiter.

Für unsere Facebook-Seite haben wir als Titelfoto ein Bild von Fide Reiter vom TUI Reisecenter am Kollwitzplatz in Berlin gewählt. Das Bild ist am Lago Maggiore entstanden.